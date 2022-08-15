Виробники чохлів, а також дизайнери отримали доступ до точних креслень, за якими створюються аксесуари. Незадовго після цього у мережі з'явилися точні тривимірні моделі нових iPhone 14.

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Усі джерела одноголосно підтверджують, що в iPhone 14 Pro компанія Apple перейде на новий дизайн з двома отворами, а чубчик буде залишений для iPhone 14 і iPhone 14 Max.

Нещодавно екрани iPhone 14 Pro, iPhone 13 Pro та iPhone 12 Pro порівняли між собою, довівши, що така зміна дійсно дозволяє збільшити ефективну площу дисплея. Втім, якщо порівнювати з крихітними одиничними вирізами в екранах сучасних смартфонів на Android, це порівняння точно буде не на користь Apple.

Зображення iPhone 14

Дизайнер створив зображення нових iPhone 14 за кресленнями та розмірами. Також він врахував нововведення в iOS 16 і показав відображення рівня заряду акумулятора в індикаторі. Раніше Apple прибрала можливість відображати відсоток заряду батареї, але вона повернулася до свіжої бета-версії.



Нові зображення iPhone 14 / Фото @AR72014

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Очікується, що iPhone 14 Pro підтримуватиме режим always on display, а віджети на новому інтерфейсі екрана блокування стануть напівпрозорими, що дозволить продовжувати відображати час і споживати дуже мало енергії.