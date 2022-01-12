Знущання й тиск: Google звинуватила Apple в дискримінації користувачів і поділі їх на групи
Джерело:TechXplore
Компанія Google заявила, що додаток iMessage від Apple призводить до тиску на користувачів та знущань з боку однолітків. Причина – у його дизайні.
Відповідну заяву зробив старший віцепрезидент з додатків Google Хіроші Локхеймер. На його думку, прийом, який використовує Apple у своєму месенджері, не зовсім чесний. А іноді несе негативні наслідки.
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У чому проблема
Щоразу коли ви заходите в чат iMessage, люди ніби починають ділитися на дві категорії, каже Локхеймер. Додаток демонструє, яким пристроєм користується ваш співрозмовник. Сині хмарки – користувачі iOS, зелені – вибрали Android.
Повідомлення різного кольору від користувачів iOS та Android / Фото 9to5google
Таким чином технологія, яка повинна об'єднувати людей на відстані, сприяє розбіжностям і цькуванню серед тих, хто, відносить власників Apple до так званої "еліти". Особливо серед підлітків. У компанії яка вважає гуманність і справедливість, головним принципом свого маркетингу, такого бути не повинно. Хіроші стверджує, що Apple в курсі стану справ серед користувачів iOS і Android і навмисно зробила поділ на "синіх" і "зелених" частиною своєї стратегії.
Використання тиску однолітків та залякування як способу продажу продуктів є нещирим для компанії, в якій гуманність та справедливість є основною частиною її маркетингу,
– пише Локхаймер у твітері.
Він наполягає, що сьогодні існують стандарти, що дозволяють це виправити.