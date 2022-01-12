Відповідну заяву зробив старший віцепрезидент з додатків Google Хіроші Локхеймер. На його думку, прийом, який використовує Apple у своєму месенджері, не зовсім чесний. А іноді несе негативні наслідки.

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У чому проблема

Щоразу коли ви заходите в чат iMessage, люди ніби починають ділитися на дві категорії, каже Локхеймер. Додаток демонструє, яким пристроєм користується ваш співрозмовник. Сині хмарки – користувачі iOS, зелені – вибрали Android.



Повідомлення різного кольору від користувачів iOS та Android / Фото 9to5google

Таким чином технологія, яка повинна об'єднувати людей на відстані, сприяє розбіжностям і цькуванню серед тих, хто, відносить власників Apple до так званої "еліти". Особливо серед підлітків. У компанії яка вважає гуманність і справедливість, головним принципом свого маркетингу, такого бути не повинно. Хіроші стверджує, що Apple в курсі стану справ серед користувачів iOS і Android і навмисно зробила поділ на "синіх" і "зелених" частиною своєї стратегії.

Використання тиску однолітків та залякування як способу продажу продуктів є нещирим для компанії, в якій гуманність та справедливість є основною частиною її маркетингу,

– пише Локхаймер у твітері.

Він наполягає, що сьогодні існують стандарти, що дозволяють це виправити.

Джерело розповідає, що отримати коментар від Apple щодо цього питання не вдалося. На сторінці підтримки на вебсайті Apple говориться, що бульбашки зеленого тексту надходять лише від користувачів, які надсилають SMS.