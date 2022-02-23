Знову на зв'язку: королівство Тонга відновило пошкоджений інтернет-кабель

Після виверження підводного вулкана поряд з Королівством Тонга, острови залишилися без зв'язку. Причиною назвали розірваний кабель – єдиний, що з'єднував цю територію з рештою світу.

Тепер, за інформацією прем'єр-міністра Королівства Сіаосі Совалені, влада відновила доступ до інтернету і телефонного зв'язку. Судячи з усього, допомога Ілона Маска більше не потрібна.

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Що відомо

Я дуже радий, що ми знову онлайн,

– сказав Совалені.

Голова Tonga Cables Limited Саміуела Фонда уточнила, що ремонтна бригада завершила з'єднання обірваного кабелю 21 лютого.

Спочатку вважалося, що кабель обірвався в двох місцях, однак ремонтні бригади виявили, що пошкодження було більшим.

Ймовірно, було чотири-п’ять порізів, і багато частин кабелю були зміщені.

Після заміни кабелю, інженери почали 24-годинні випробування, щоб виявити несправності.

Пізніше влада констатувала, що все працює без перебоїв.

Це було важливе завдання, враховуючи розмір збитків, і ми думали, що це буде виправлено ще тиждень тому,

– каже Совалені.

Доступу до обладнання в інших країнах і довгоочікуваному ремонту завадили обмеження на поїздки через COVID-19, оскільки одразу за виверженням вулкану жителів островів "накрив" штам Омікрон. А вулканічна активність завадила отримати доступ до ділянок пошкодженого кабелю.

Але робота з відновлення зв’язку Тонга ще не закінчена. У той час як міжнародний кабель, який веде до головного острова Тонги, Тонгатапу, відновлений, внутрішні кабелі, які обслуговують зовнішні групи островів Хаапай і Вавау, все ще потребують ремонту.