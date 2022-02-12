Ракета-носій легкого класу Astra здійснила старт зі стартового майданчика на мисі Канаверал, Флорида. Спочатку здавалося, що все йде добре, проте після розділення ступенів відбулася аварія. Усі чотири невеликі супутники на борту було втрачено.

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Що відомо про аварійну ситуацію

На час аварії ракета перебувала на висоті 150 кілометрів над поверхнею – тобто, уже перетнула лінію Кармана й опинилася в космосі. Другий ступінь мав забезпечити розгін до орбітальної швидкості, проте, майже відразу після від'єднання першого ступеню, другий ступінь закрутило.

З камер, що були розташовані на першому ступені ракети, було видно факел полум'я. Ймовірно він виходив з двигуна, а не утворився в результаті загоряння. Наразі невідомо, що саме стало причиною втрати орієнтації другого ступеня. Дані телеметрії вивчаються й компанія надасть інформацію про причини аварії як тільки зможе.

Слід зазначити, що це не перший провал Astra: наприклад, ракета Astra Rocket з номером LV 0006 взагалі не змогла вдало стартувати 28 серпня 2021 року. Причиною цьому став витік палива. Це спричинило надлишковий тиск та втрату контролю над ракетою. Цей недолік було усунуто й запуск Astra Rocket з номером LV 0007 20 листопада 2021 року був вдалим – корисний вантаж опинився на орбіті.