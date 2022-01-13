Український супутник "Січ 2-30" має відправитися у космос 13 січня 2021 року. На навколоземну орбіту його виведе ракета-носій компанії SpaceX Falcon 9 в межах місії Transporter-3. Ціна за запуск становить близько 2 мільйонів доларів.

Читайте на сайті The Wall – безмежний футуристичний дисплей для бізнес-потреб



Інформація про "Січ 2-30" в одному зображенні / Фото фейсбук The Universe. Space. Tech

Детальніше про "Січ" та запуск

Україна не запускала у космос "великі" державні супутники з 2011 року, коли на навколоземну орбіту відправився "Січ-2", який займався картографуванням поверхні планети. У грудні 2012 року зв'язок із нашим супутником був втрачений й він, відповідно, припинив свою космічну діяльність. Слід зауважити, що він пропрацював напрочуд мало.

Це важливо! Відсутність "державних" супутників компенсували два "кубсати", які побудували у Київському політехнічному інституті: PolyITAN-1 та PolyITAN-2-SAU. Вони були запущені у космос у червні 2014 року та квітні 2017 року відповідно. Ймовірно, вони досі перебувають у робочому стані.

Тепер у космос має відправитися "великий державний" супутник "Січ 2-30", який повинен повернути Україну в космос. Висловлювалися ідеї створити ціле супутникове угрупування, але чи буде цей план втілений – покаже лише час. А от що точно буде втілено – це виведення на орбіту "Січ 2-30" в рамках місії Transporter-3.

Цікаво, що не всі поділяють "радість" від повернення України у космос. Знавці справи скептично ставляться до події.

З фінансової точки зору я такої доцільності (у запуску, – 24 канал) не бачу. Більшість цікавих нам даних можна купувати в супутникових операторів, даними розвідки, наскільки мені відомо, з нами діляться Сполучені Штати та Велика Британія. Щоб сказати, чи потрібні нам власні супутники та їхні угрупування, потрібно спочатку визначити, для чого саме вони нам потрібні. Поки адекватної відповіді ніхто не надав, – розповідає 24 каналу керівник проєкту Alpha Centauri Павло Поцелуєв.

Після виведення у космічний простір, наш супутник буде сам добиратися до цільової сонячно-синхронної орбіти, висотою приблизно 700 кілометрів. Згідно із планом, апарат має пропрацювати близько 5 років. До речі, до орбіти "Січ 2-30" точно долетить, адже Falcon 9 – це одна з найнадійніших ракет у світі.

Довідка! Окрім нашої "Січі", під час місії Transporter-3 буде запущено ще понад 100 інших космічних апаратів. Саме для цього й існують такі місії SpaceX як SmallSat Rideshare. Їхня ціль – виведення безлічі невеликих апаратів на орбіту "одною пачкою". Вартість становить близько мільйона доларів за 200 кілограмів корисного навантаження.

Для першого ступеня це вже буде 10 політ та, сподіваємося, посадка. Бажаємо успіху SpaceX та нашій "Січі"!