Користувачі продовжують розчаровуватись операційною системою Windows 10, постійно помічаючи дедалі більшу кількість вразливостей і помилок. І свіжого – велике посилання може призвести до проблем з ПК.

Так, через перехід за певним посиланням можна викликати так званий "екран смерті" на ПК під управлінням операційної системи Windows 10, повідомляє tomsguide.

До теми Microsoft випустила оновлення для Windows 10 з виправленням небезпечних вразливостей

Детальніше про нову проблему

Уразливість виникає на збірках Windows 10 версії 1709 і старіших. Мовиться про заслання "\\. \ Globalroot \ device \ condrv \ kernelconnect". Хочемо наголосити, що не варто вам переходити по ній, якщо ви маєте відповідну ОС.

Після переходу є ризик, що увімкнеться синій екран, після чого може запуститися циклічне перезавантаження.

Експерти кажуть, що система працює таким чином: користувач відкриває шкідливе посилання, при цьому браузер пробує звернутися не до сайту, а до файлу всередині самої операційної системи. Цей викликає таку реакцію.