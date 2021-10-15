Знищити астероїд: фізики запропонували новий спосіб захисту Землі

У космічному просторі розташовуються на своїх орбітах безліч малих тіл – астероїдів, метеороїдів та комет. Деякі з них можуть становити небезпеку для людства. Якщо одні можуть заподіяти локальну шкоду, то інші можуть "нанести" глобальний удар, який призведе до вимирання нас як виду. Очевидно, що Землі потрібний міцний космічний щит.

У 1908 році Землю "відвідав" Тунгуський метеорит. Ми досі не впевнені, що то точно було: астероїд, уламок комети, чи, наприклад, частина астероїдного рою, породженого кометою Енке. Пізніше на Землю теж падали метеорити різних розмірів. Найвідоміший з таких випадків – Челябінський болід, від якого постраждало близько 2 тисяч осіб. Все це говорить, що Землю та людей на ній потрібно захищати. Але як це зробити, якщо до умовного зіткнення залишилися лічені дні?

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Принцип дії зондів-пенетраторів / Фото UCSB Experimental Cosmology Group

"Розділяй та владарюй"

Сьогодні планетарний захист ще не розроблений. Та, ймовірно, він виглядатиме так:

Якщо до зіткнення лишається багато часу (кілька років чи більше), то астероїд будуть відхиляти від курсу. Для цього у космічне тіло вріжеться штучний апарат, відправлений із Землі. Незначна сила, прикладена сьогодні, змінить орбіту небезпечного астероїда достатньо, щоб через кілька років він не зіткнувся з планетою. Якщо часу лишається менше, наприклад, декілька місяців, й зіткнення апарату з космічним тілом не зможе достатньо змінити траєкторію руху, то з високою ймовірністю по астероїду буде завдано ракетний удар. Розрахунки показують, що це дозволить розколоти небезпечного космічного блукальця на мілкі уламки, які широко розлетяться у просторі. Близько 99% пролетять повз Землю, а ті, що поцілять у планету – згорять в атмосфері.

Проблема цього методу полягає у тому, що він врятує Землю, але тепер планета регулярно буде перетинатися із велетенською хмарою уламків, які становитимуть загрозу космічним апаратам. Це може викликати ефект Кесслера, що зробить ближній космос непридатним до використання.

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Що робити, якщо до зіткнення залишилося декілька днів чи тижнів?

Фізики пропонують використати безліч маленьких апаратів-пенетраторів, які будуть начинені вибухівкою. Стрижні пенетраторів будуть мати діаметр 10 – 30 сантиметрів, а довжина складе до 3 метрів.

Ці вибухові зонди відправляються у космос та розміщуються прямо на шляху астероїда, який несеться до Землі. Таким чином утворюється своєрідне космічне мінне поле, на яке "налітає" небезпечний об'єкт.

Пенетратори не знищують ціль повністю, адже вони на це не здатні. Їхня ціль – розірвати комету чи астероїд на шматки. Ці уламки пізніше досягнуть Землі, але не вріжуться в неї, а згорять в атмосфері. Звісно, можливо деякі особливо великі уламки впадуть на поверхню, але шкода буде на порядок менша, ніж якби врізалося усе тіло повністю.

Новий метод захисту рідної планети вирізняється тим, що має високу швидкість відгуку – маючи такі ракети як Falcon 9, які швидко готуються до старту, можливо розгорнути "мінне поле" уже через 10 днів після повідомлення про загрозу зіткнення. Головне, щоб завжди були готові зонди-пенетратори.