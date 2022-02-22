Знімний екран, камера та особливий ремінець: дизайнер показав імовірний годинник Meta

Дизайнер Саранг Шет (Sarang Sheth) створив комп'ютерні рендери годинника на основі патентів компанії Meta (раніше Facebook) та розмістив їх на Yanko Design. Ґаджет демонструє незвичний для таких пристроїв дизайн.

Нещодавно стало відомо про те, що Meta запатентувала розумний годинник зі знімним дисплеєм. Імовірно, гаджет називатиметься Meta Band.

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Що відомо

Сама форма годинника нетипова: хоча екран має квадратний дизайн, як Apple Watch, його корпус трохи видовжений.

Рендери демонструють годинник з альтернативою стандартному ремінцю.

Він буде кільцевим та зможе вільно рухатися всередині корпусу, щоб забезпечити різні варіанти кріплення.



Рендери імовірного розумного годинника від Meta / Фото Sarang Sheth



Рендери імовірного розумного годинника від Meta / Фото Sarang Sheth

Передбачається, що дисплей буде досить великим і вміщатиме багато інформації.

Угорі буде краплеподібний виріз для селфі-камери.

Сама фронтальна камера має стати зручним інструментом для відеочату чи ведення блогу.

А знімний екран дозволить зафільмувати моменти з потрібного ракурсу, не знімаючи сам годинник.



Рендери імовірного розумного годинника від Meta / Фото Sarang Sheth



Рендери імовірного розумного годинника від Meta / Фото Sarang Sheth



Рендери імовірного розумного годинника від Meta / Фото Sarang Sheth

Очікується, що пристрій активно підтримуватиметься соціальними мережами Facebook та Instagram, що дозволить користувачам швидко конвертувати знімки, зроблені через Meta Band, у повідомлення в соціальних мережах.

Наразі яких-небудь характеристик, що стосувалися б пам'яті, мегапікселів, матеріалів корпусу чи чогось подібного немає, адже патент такі дані не передбачає.