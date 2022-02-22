Нещодавно стало відомо про те, що Meta запатентувала розумний годинник зі знімним дисплеєм. Імовірно, гаджет називатиметься Meta Band.

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Що відомо

Сама форма годинника нетипова: хоча екран має квадратний дизайн, як Apple Watch, його корпус трохи видовжений.

Рендери демонструють годинник з альтернативою стандартному ремінцю.

Він буде кільцевим та зможе вільно рухатися всередині корпусу, щоб забезпечити різні варіанти кріплення.



Рендери імовірного розумного годинника від Meta / Фото Sarang Sheth



Рендери імовірного розумного годинника від Meta / Фото Sarang Sheth

Передбачається, що дисплей буде досить великим і вміщатиме багато інформації.

Угорі буде краплеподібний виріз для селфі-камери.

Сама фронтальна камера має стати зручним інструментом для відеочату чи ведення блогу.

А знімний екран дозволить зафільмувати моменти з потрібного ракурсу, не знімаючи сам годинник.



Рендери імовірного розумного годинника від Meta / Фото Sarang Sheth



Рендери імовірного розумного годинника від Meta / Фото Sarang Sheth



Рендери імовірного розумного годинника від Meta / Фото Sarang Sheth

Очікується, що пристрій активно підтримуватиметься соціальними мережами Facebook та Instagram, що дозволить користувачам швидко конвертувати знімки, зроблені через Meta Band, у повідомлення в соціальних мережах.

Наразі яких-небудь характеристик, що стосувалися б пам'яті, мегапікселів, матеріалів корпусу чи чогось подібного немає, адже патент такі дані не передбачає.