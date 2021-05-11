У Єрусалимі знайшли половину античного світильника – друга знайшлася в Будапешті

Бронзову масляну лампу у формі половини чоловічого обличчя знайшли ізраїльські археологи у фундаменті Римської споруди, зведеної на Паломницькій дорозі в Місті Давида в Єрусалимі. Майже відразу після цього оголошення з'ясувалося, що друга половина світильника, можливо, була знайдена у 2012 році при розкопках в Будапешті.

Масляний світильник навмисно заклали у фундамент споруди під час її будівництва. Вважають, така дія мала ритуальне значення: лампа, ймовірно, виконувала захисну роль. Подібні речі в основах будівель нерідко зустрічаються в древніх суспільствах. Для них використовують різні сакральні предмети, знаряддя праці, зброю, монети, зерна злаків та інше.

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Чим цікава знахідка

Бронзова лампа нетипова – вона відлита у вигляді половини чоловічої голови.

Обличчя виконане в гротескному стилі, традиційному для античних зображень театральних масок і міфологічних фігур сатирів і силенів, пов'язаних з культом Вакха-Діоніса-Лібера.

В області бороди зроблено отвір для гніту, а рельєфно окреслений і широко відкритий рот має отвір для масла.

Ручка світильника виконана у вигляді листа аканта, традиційного для рослинних мотивів в римському образотворчому мистецтві.

В області чола є петелька для підвішування.

Як виглядає знайдена лампа / Фото Israel Antiquities Authority

Всередині лампи виявили добре збережений лляний гніт. Дослідники планують провести мікробіологічні дослідження волокон в пошуках слідів масла і визначити, чи використовувалася лампа за своїм прямим призначенням, перш ніж була закладена у фундамент.

Друга половинка

Дослідники одразу ж припустили, що існує ще одна частина лампи – це міг бути комплект з двох симетричних половинок. Але шанс знайти парний артефакт археологи розцінили як малоймовірний.

Однак буквально через кілька днів після оголошення про знахідку з'явилася інформація, що друга половина єрусалимської лампи була знайдена дев'ять років тому в Будапешті, пише The Times of Israel.

З археологами Ізраїлю зв'язався Угорський дослідник Габор Лассані і повідомив, що, можливо, він володіє другою половиною світильника. Цей екземпляр знайшли у 2012 році при розкопках Аквінка — римського міста на території сучасного Будапешта.



Будапештська половина бронзового світильника / Фото Bakos Ágnes–Tihanyi Bence / Budapesti Történeti Múzeum

Цікаво, що угорська лампа теж була знайдена в нижній частині будівлі. Дослідники провели попереднє порівняння ламп. Ізраїльська частина світильника зображує ліву половину обличчя, а угорська — праву.

Артефакти однакові за розміром. З тильного боку в кожному є з'єднувальний паз, в одному випадку опуклий, а в іншому вдавлений.

Ізраїльські археологи планують виготовити тривимірну копію свого світильника і відправити її в Угорщину для порівняння половинок.