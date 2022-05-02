Роскосмос попередить усіх партнерів про вихід з проєкту за рік до запланованої дати. Так вимагають умови договору, який свого часу підписала Росія.

Раніше Росія знову пригрозила вийти із програми Міжнародної космічної станції

Що відомо

Рішення прийнято вже, ми не зобов'язані говорити про нього публічно. Можу сказати тільки одне: відповідно до наших зобов'язань, ми за рік попередимо наших партнерів про закінчення роботи на МКС,

– сказав Рогозін.

Політик, якому раніше радили шукати роботу в McDonald's, уточнив, що терміни роботи Росії на МКС визначаються урядом і президентом. Наразі вони встановлені до 2024 року.

"Ця робота буде багато в чому пов'язана, перш за все, не тільки з демонстрацією нашого ставлення до того, що відбувається в світі, але це ще й демонстрація нашої готовності до розгортання російської орбітальної службової станції, [...] яка буде багатофункціональна. Робота по ній вже йде, ескізний проєкт розробляється корпорацією "Енергія". Коли він буде представлений і захищений, після цього ми вже приступимо до створення цього "розумного заліза" і підготовки його запуску в космос, розгортання станції", – додав він.

Буде вельми цікаво спостерігати за тим, як Росія будуватиме свою космічну станцію. Адже західних технологій вона не має вже, а згодом не матиме й ресурсів та грошей. Втім, навряд чи рашисти колись визнають свою неповноцінність і нездатність вести нормальну роботу без партнерів зі США та Європи. Тому ми й надалі будемо чути заяви про плани будувати, запускати, досліджувати.