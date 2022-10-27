Дослідження ще не пройшло експертну оцінку, але вже може закласти основу для набагато потужніших інтерфейсів між мозком і комп'ютером, призначених для кращої допомоги тим, хто не може розмовляти або друкувати.

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Як проходив експеримент

В експерименті дослідники використовували апарати МРТ для вимірювання змін кровотоку – а не активності окремих нейронів, яка є сумнозвісно "шумною" і важко розшифровується – для розшифрування ширших настроїв або семантики того, про що думали троє піддослідних під час прослуховування 16 годин подкастів і радіопередач.

Вони використовували ці дані для навчання алгоритму, який, за їхніми словами, може пов'язати зміни кровотоку з тим, що випробовувані в цей момент слухали.

Результати виявилися багатообіцяючими, оскільки декодер зміг вивести значення "досить добре", як розповів виданню The Scientist нейробіолог і співавтор дослідження Олександр Хат з Техаського університету.

Підводні камені

Система має деякі недоліки. Наприклад, декодер часто плутав, хто і що говорив у записах радіо і подкастів. Іншими словами, алгоритм "досить точно знає, що відбувається, але не знає, хто це робить".

Алгоритм також не зміг використати те, що він дізнався з семантики сканування мозку одного учасника, і застосувати це до сканування іншого, що інтригує.

Попри ці недоліки, розшифровувач навіть зміг вивести історію, коли учасники дивилися німий фільм, що означає, що він також не обмежується розмовною мовою. Це свідчить про те, що ці знахідки також можуть допомогти нам зрозуміти функції різних ділянок мозку і те, як вони перетинаються у розумінні світу.

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Вчені у захваті

Інші нейробіологи, які не брали безпосередньої участі в дослідженні, були вражені. Сем Настасе, дослідник і викладач Прінстонського інституту нейронаук, назвав дослідження "приголомшливим", сказавши в інтерв'ю виданню The Scientist, що "якщо ви маєте достатньо розумну систему моделювання, ви насправді можете витягти дивовижну кількість інформації" з такого роду записів.

Юкіясу Камітані, обчислювальний нейробіолог з Кіотського університету, погодився з ним, сказавши в інтерв'ю журналу The Scientist, що дослідження "закладає міцний фундамент для додатків [інтерфейсу між мозком і комп'ютером]".