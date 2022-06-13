Справу запустили у серпні 2021 року і з того часу виявили страшну закономірність у як мінімум 16 аваріях. Водії, як йдеться в звіті, помічали загрозу зіткнення як мінімум за вісім секунд до нього, тоді як автопілот Tesla попереджав про можливу аварію лише за секунду. Але це не найцікавіше.

Автопілот Tesla став причиною страшної аварії, але в убивстві все одно звинувачують водія

Випадковість, чи зумисне налаштування?

За даними регулятора, разом із попередженням в останній момент автопілот просто вимикався. Водій при цьому виявляється заручником ситуації: він розраховує на автопілот, який повинен рятувати від аварій, а той самоусувається практично в момент зіткнення. У результаті ні водій, ні автоматика не встигають нічого зробити і зіткнення відбувається.

У експертів NHTSA виникла підозра, що автопілот Tesla відключається не просто так. Вони вважають, що система навмисне запрограмована таким чином, щоб відключатися перед неминучою аварією і згодом до неї не було б претензій у державних органів. Якщо це так, то Tesla, імовірно, зіткнеться з серйозними репутаційними та юридичними наслідками.

Результати цього дослідження ставлять під питання підсумки одного ДТП зі смертельними наслідками, що відбулося у 2021 році: тоді поліція спочатку звинуватила в аварії автопілот Tesla, але компанія надала докази, що в момент зіткнення він був відключений. Скільки таких випадків ще, невідомо.

Загалом було проаналізовано 191 аварію. З них 85 виключили зі списку через "зовнішні фактори", такі як дії інших транспортних засобів чи інше. У решти аварій помітні ознаки того, що водій недостатньо реагував на рекомендації комп'ютера. Наприклад, лише у 37 випадках руки людини були на кермі перед зіткненням. А у чверті зі 106 інцидентів основний фактор збою пов'язаний з роботою системи в середовищі, яке накладає певні обмеження на її використання, про що комп'ютер також попереджає власника автомобіля, але той вирішує ігнорувати.