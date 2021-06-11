Що таке Велика Китайська стіна

Велика Китайська стіна – великий бастіон, споруджений у Стародавньому Китаї, один з найбільших коли-небудь реалізованих будівельних проєктів. Насправді, це фортифікаційна споруда, мета якої – захист від монгольських набігів, яка складається з безлічі стін.

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Більшість паралельні однр одній і побудовані приблизно за два тисячоліття в Північному Китаї і Південній Монголії. Найбільша частина стіни, яка добре збереглася відноситься до епохи династії Мін (1368-1644 роки) – саме вона має довжину майже в дев'ять тисяч кілометрів.

Стіна проходить по гребенях пагорбів та гір, змією перетинаючи китайську сільську місцевість. Близько чверті її довжини – виключно природні перешкоди на зразок річок та хребтів, інші 70 відсотків – побудована людьми стіна, а деякі ділянки є канавами або ровами. Хоча довгі ділянки стіни зараз лежать у руїнах або повністю втрачені, це все ще одна з найбільших споруд на Землі.

Дослідження та нові розкопки

Хоча стіну побудували багато століть назад, її вивчення не припиняється досі. Кілька днів тому державне інформаційне агентство Китаю Сіньхуа з посиланням на археологів повідомило, що у повіті Цзінбянь міста Юйлінь провінції Шеньсі на північному заході КНР знайшли руїни замку Цінпінбао, який був частиною Великої Китайської стіни за часів династії Мін.

Так, під час розкопок вчені виявили два двори. Перший розташовувався на південній стороні замку і був відносно невеликим: 60 метрів в довжину і 25 метрів у ширину. Його стіни, будинки і цегляна підлога добре збереглися. Там же знайшли 30 глиняних статуй і кам'яну плиту: згідно напису на табличці, у цьому місці розташовувався храм під назвою Палац Сяньін. У другому дворі спочивали руїни більшої будівлі, на схід від Палацу Сяньін.

Фото знайдених елементів стіни

Фото: агенство Сіньхуа

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Цінпінбао розташовувався приблизно в десяти кілометрах від головної частини Великої Китайської стіни і зберіг візерунки й стиль, характерні для епохи династії Мін, з правлінням якої пов'язаний значний період багатовікової китайської історії.

За інформацією ЗМІ, руїни замку розкопали випадково: у минулому році з цього місця почали вивозити землю через будівництво дороги. На жаль, ніяких інших подробиць знахідки Сіньхуа не надає.