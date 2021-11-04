Знайдено найдавніше свідчення вірувань у злих духів і привидів віком у 3500 років

В архівах Британського музею виявили глиняну табличку з малюнками та написами, які підтверджують вірування людей у злих духів і привидів ще як мінімум 3500 років тому. Вона описує магічний обряд.

Древній артефакт відшукав Ірвінг Фінкель, куратор Близькосхідного відділу Британського музею. На невеликій табличці, яка вміщається у руці, зображений привид, якого взяли у полон. До такого висновку дослідник прийшов після вивчення тексту на звороті.

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Про що розповідає табличка

Магічний ритуал, описаний на унікальному артефакті, призначений для вигнання злого духа, який переслідує живих. Сам малюнок сьогодні видно не чітко – розгледіти його можна лише під певним кутом. Як вказує джерело, одна фігура чоловічої статі, з бородою. Це і є привид, руки якого зв'язані мотузкою. Веде його інша фігура — жіноча.



Глиняна табличка / Фото Британський музей

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Для проведення обряду табличка пропонує підготувати дві фігурки – духа й людини.

Судячи з усього, призначення людини – провести привида у загробне життя. Але при цьому сама вона повинна повернутись потім назад.

Примару одягали в дорожній одяг і давали їй провізію для подорожей. Людину – в домашній одяг пурпурового кольору. Їй давали різноманітне дороге начиння та прикраси, які повинні були допомогти утриматися на цьому світі. Серед таких предметів Фінкель називає ліжко, стілець, килимок і рушник, гребінець і фляжку.

Сам обряд проводили на світанку, використовуючи посудину з сердоліку з пивом і кадильницю з ялівцем.

Головне завдання – закликати бога Шамаша, на якого були покладені функції судді підземного світу, щоб він забрав примару до себе.

Текст закінчується реченням: "Не оглядайся назад!"

Чому табличка так довго залишалась забутою

Причин дві. Перш за все варто сказати, що у XIX столітті в Європі почали активно цікавитися археологічними знахідками на Близькому Сході, але робили це досить варварським способом: скуповуючи за безцінь все підряд. Артефакти й прості черепки упереміш тоннами надходили в музеї та приватні колекції, часто їх зовсім не вивчали, і не намагалися перекласти старовинні письмена. Предмети осідали в архівах та на складах і до сьогодні час від часу з'являються повідомлення про неочікувані знахідки в таких місцях.

Що ж стосується конкретно відкриття Фінкеля, знайдена ним табличка виявилася з секретом – зображення примари можна побачити тільки під певним кутом, що, ймовірно, за задумом автора, має вказувати на його суперечливу, нематеріальну природу. Таким чином, коли табличку вперше знайшли, ніхто не розпізнав у ній щось незвичне і навіть не вивчав.