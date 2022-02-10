Дослідження очолював Джайлс Харрісон, метеоролог з Університету Редінга. Разом з колегами він вивчав електричний заряд крапель у негрозових хмарах. У результаті для створення опадів розробили спеціальні дрони.

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Як працює новий підхід

Сьогодні найпоширенішим способом викликати дощ є так зване засіювання хмар. Для цього над хмарами розпилюють різні хімічні сполуки на зразок йодиду срібла. Це працює, однак не дуже безпечно для навколишнього середовища. Дослідники з Редінга запропонували інший підхід – за допомогою електричних розрядів. Така альтернатива буде значно екологічнішою.

Кожна крапля вологи, що міститься в хмарах, має свій електричний заряд.

При цьому електростатика змушує невеликі краплі зливатися в більші.

Якщо краплі будуть зливатися кілька разів і стануть досить важкими, щоб впасти на землю, піде дощ.

Розрахунки дослідників показують, що чим більша різниця їх електричних зарядів, тим сильніше тяжіння між ними.

Збільшити цю різницю електричних зарядів між краплями води в хмарі можна, "розпорошуючи" електрику за допомогою спеціальних дронів.

Це розширює наше розуміння того, як заряд впливає на зростання крапель, і привносить новий аспект у відповідь на одвічне питання: чому йде дощ?

– каже Харрісон.

У 2017 році ОАЕ, одна з найбільш посушливих країн у світі, вклали 15 мільйонів доларів у вивчення способів збільшення опадів. І саме цей був одним з тих, які показали найкращий результат. Влітку 2021 року в Арабських Еміратах пішов дощ, викликаний саме цим новим методом. Дослідники, які випробовували дрони, стверджують, що в ОАЕ достатньо хмар, щоб система працювала.