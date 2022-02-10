Дослідження очолював Джайлс Харрісон, метеоролог з Університету Редінга. Разом з колегами він вивчав електричний заряд крапель у негрозових хмарах. У результаті для створення опадів розробили спеціальні дрони.
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Як працює новий підхід
Сьогодні найпоширенішим способом викликати дощ є так зване засіювання хмар. Для цього над хмарами розпилюють різні хімічні сполуки на зразок йодиду срібла. Це працює, однак не дуже безпечно для навколишнього середовища. Дослідники з Редінга запропонували інший підхід – за допомогою електричних розрядів. Така альтернатива буде значно екологічнішою.
- Кожна крапля вологи, що міститься в хмарах, має свій електричний заряд.
- При цьому електростатика змушує невеликі краплі зливатися в більші.
- Якщо краплі будуть зливатися кілька разів і стануть досить важкими, щоб впасти на землю, піде дощ.
- Розрахунки дослідників показують, що чим більша різниця їх електричних зарядів, тим сильніше тяжіння між ними.
- Збільшити цю різницю електричних зарядів між краплями води в хмарі можна, "розпорошуючи" електрику за допомогою спеціальних дронів.
Це розширює наше розуміння того, як заряд впливає на зростання крапель, і привносить новий аспект у відповідь на одвічне питання: чому йде дощ?
– каже Харрісон.
У 2017 році ОАЕ, одна з найбільш посушливих країн у світі, вклали 15 мільйонів доларів у вивчення способів збільшення опадів. І саме цей був одним з тих, які показали найкращий результат. Влітку 2021 року в Арабських Еміратах пішов дощ, викликаний саме цим новим методом. Дослідники, які випробовували дрони, стверджують, що в ОАЕ достатньо хмар, щоб система працювала.