Знайдено мікроби, що трансформують газ в електрику: перспективи відкриття
Джерело:Science Alert
Вчені відкрили мікроби, що трансформують газ в електрику. З їх допомогою можна створювати біохімічні електростанції.
Про відкриття повідомили вчені з Радбаудського університету в Нідерландах. За їх словами, мікроби вдихають метан і перетворюють його в електрику.
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Що відомо
Дослідження присвячене виду Methanoperedens nitroreducens, що належить до археїв – бактерієподібних мікроорганізмів, відомих своїми екстраординарними здібностями до виживання в суворих умовах. Ці мікроби можуть розщеплювати метан в середовищі, позбавленому кисню. Археї здатні розвантажувати електрони в ланцюзі електрохімічних реакцій, використовуючи будь-який метал.
- Вчені зібрали зразки колоній мікробів, де домінують археї, що харчуються метаном, і виростили нову колонію в середовищі з нестачею кисню, де метан був єдиним постачальником електронів.
- Поруч з колонією вчені також помістили металевий анод з нульовою напругою, створивши електрохімічну батарею, призначену для генерації струму.
- Проаналізувавши перетворення метану в вуглекислий газ і вимірявши струми, що досягають 274 міліампер на квадратний сантиметр, команда вчених прийшла до висновку, що трохи більше третини струму пов'язані з процесом розпаду метану.
- 31% енергії метану був перетворений в електроенергію, що можна порівняти з деякими електростанціями.
Мікробіолог Корнелія Велте вважає, що винахід може виявитися дуже корисним для енергетичного сектора. За її словами, в сьогоднішніх біогазових установках менше половини всього газу перетворюється в електроенергію, а за допомогою мікроорганізмів можна досягти більшого успіху.