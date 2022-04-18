Знайдено мікроби, що трансформують газ в електрику: перспективи відкриття

Вчені відкрили мікроби, що трансформують газ в електрику. З їх допомогою можна створювати біохімічні електростанції.

Про відкриття повідомили вчені з Радбаудського університету в Нідерландах. За їх словами, мікроби вдихають метан і перетворюють його в електрику.

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Що відомо

Дослідження присвячене виду Methanoperedens nitroreducens, що належить до археїв – бактерієподібних мікроорганізмів, відомих своїми екстраординарними здібностями до виживання в суворих умовах. Ці мікроби можуть розщеплювати метан в середовищі, позбавленому кисню. Археї здатні розвантажувати електрони в ланцюзі електрохімічних реакцій, використовуючи будь-який метал.

Вчені зібрали зразки колоній мікробів, де домінують археї, що харчуються метаном, і виростили нову колонію в середовищі з нестачею кисню, де метан був єдиним постачальником електронів.

Поруч з колонією вчені також помістили металевий анод з нульовою напругою, створивши електрохімічну батарею, призначену для генерації струму.

Проаналізувавши перетворення метану в вуглекислий газ і вимірявши струми, що досягають 274 міліампер на квадратний сантиметр, команда вчених прийшла до висновку, що трохи більше третини струму пов'язані з процесом розпаду метану.

31% енергії метану був перетворений в електроенергію, що можна порівняти з деякими електростанціями.

, подальший розвиток напрямку може призвести до створення високоефективних живих батарей, що працюють на біогазі.

Мікробіолог Корнелія Велте вважає, що винахід може виявитися дуже корисним для енергетичного сектора. За її словами, в сьогоднішніх біогазових установках менше половини всього газу перетворюється в електроенергію, а за допомогою мікроорганізмів можна досягти більшого успіху.