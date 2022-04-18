Про відкриття повідомили вчені з Радбаудського університету в Нідерландах. За їх словами, мікроби вдихають метан і перетворюють його в електрику.

Цікаво Одна кредитка в тиждень: вчені оцінили, скільки мікропластику ми ковтаємо з їжею та водою

Що відомо

Дослідження присвячене виду Methanoperedens nitroreducens, що належить до археїв – бактерієподібних мікроорганізмів, відомих своїми екстраординарними здібностями до виживання в суворих умовах. Ці мікроби можуть розщеплювати метан в середовищі, позбавленому кисню. Археї здатні розвантажувати електрони в ланцюзі електрохімічних реакцій, використовуючи будь-який метал.

Вчені зібрали зразки колоній мікробів, де домінують археї, що харчуються метаном, і виростили нову колонію в середовищі з нестачею кисню, де метан був єдиним постачальником електронів.

Поруч з колонією вчені також помістили металевий анод з нульовою напругою, створивши електрохімічну батарею, призначену для генерації струму.

Проаналізувавши перетворення метану в вуглекислий газ і вимірявши струми, що досягають 274 міліампер на квадратний сантиметр, команда вчених прийшла до висновку, що трохи більше третини струму пов'язані з процесом розпаду метану.

31% енергії метану був перетворений в електроенергію, що можна порівняти з деякими електростанціями.

На думку вчених, подальший розвиток напрямку може призвести до створення високоефективних живих батарей, що працюють на біогазі.

Мікробіолог Корнелія Велте вважає, що винахід може виявитися дуже корисним для енергетичного сектора. За її словами, в сьогоднішніх біогазових установках менше половини всього газу перетворюється в електроенергію, а за допомогою мікроорганізмів можна досягти більшого успіху.