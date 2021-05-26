Знайдено гени, які допомогли перемогти неандертальців в еволюційних змаганнях, – дослідження

Людство на своєму шляху мусило перемогти багато конкурентів: негода, стихійні лиха, хвороби, дикі звірі. Та, певно, найбільшу конкуренцію могли скласти неандертальці. Як гени допомогли нам їх перемогти в еволюційних змаганнях?
Міжнародна група вчених виділила 972 гени, які розподілили на три категорії. Третя категорія, в яку входить 276 генів відповідає за творчість. Саме ці 276 генів зустрічаються виключно у представників сучасної людини. Вчені вважають, що вони допомогли людині розумній стати домінантним видом на Землі.
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Реконструкція зовнішнього вигляду неандертальця / Фото Wikipedia
Яку перевагу ми мали над неандертальцями
Завдяки набору генів ми мали ряд переваг над Homo neanderthalensis:
- признаки новаторства;
- гнучкість розуму;
- більша глибина планування;
- більші соціальні групи;
- більше соціальних зв'язків з сусідами, які не були родичами.
Ці гени відповідають за творчу діяльність та, можливо, сприяли появі більш вираженої самосвідомості. Це спричиняло жагу до пізнання навколишнього світу та, відповідно, ефективнішої видової експансії.
Неандертальці – наші предки?Ні, неандертальці не наші предки. Спільна лінія людини та неандертальця розійшлася близько 500 тисяч років тому. З того часу два види розвивалися окремо. Вірніше буде сказати, що неандертальці – це представники "паралельного людства", як і денисівська людина та гобіти з острова Флоріс. У людини розумної близько 2% геному передалося від неандертальців, що говорить про метисацію в минулому.
Людина розумна все ставала все менше підконтрольна інстинктам, на відміну від неандертальців. Це дозволяло створювати більші соціальні групи, що забезпечувало вищий рівень виживання. А підтримання соціальних зв'язків з іншими групами людей забезпечувало вище генетичне різноманіття.
Також людина сучасного типу завдяки генам краще адаптувалася до кліматичних змін. Це дозволяло жити як в Африці, так і в холодній Європі.