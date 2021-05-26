Знайдено гени, які допомогли перемогти неандертальців в еволюційних змаганнях, – дослідження

Людство на своєму шляху мусило перемогти багато конкурентів: негода, стихійні лиха, хвороби, дикі звірі. Та, певно, найбільшу конкуренцію могли скласти неандертальці. Як гени допомогли нам їх перемогти в еволюційних змаганнях?

Міжнародна група вчених виділила 972 гени, які розподілили на три категорії. Третя категорія, в яку входить 276 генів відповідає за творчість. Саме ці 276 генів зустрічаються виключно у представників сучасної людини. Вчені вважають, що вони допомогли людині розумній стати домінантним видом на Землі.

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Реконструкція зовнішнього вигляду неандертальця / Фото Wikipedia

Яку перевагу ми мали над неандертальцями

Завдяки набору генів ми мали ряд переваг над Homo neanderthalensis:

признаки новаторства;

гнучкість розуму;

більша глибина планування;

більші соціальні групи;

більше соціальних зв'язків з сусідами, які не були родичами.

Ці гени відповідають за творчу діяльність та, можливо, сприяли появі більш вираженої самосвідомості. Це спричиняло жагу до пізнання навколишнього світу та, відповідно, ефективнішої видової експансії.

Неандертальці – наші предки? Ні, неандертальці не наші предки. Спільна лінія людини та неандертальця розійшлася близько 500 тисяч років тому. З того часу два види розвивалися окремо. Вірніше буде сказати, що неандертальці – це представники "паралельного людства", як і денисівська людина та гобіти з острова Флоріс. У людини розумної близько 2% геному передалося від неандертальців, що говорить про метисацію в минулому.

Людина розумна все ставала все менше підконтрольна інстинктам, на відміну від неандертальців. Це дозволяло створювати більші соціальні групи, що забезпечувало вищий рівень виживання. А підтримання соціальних зв'язків з іншими групами людей забезпечувало вище генетичне різноманіття.

Також людина сучасного типу завдяки генам краще адаптувалася до кліматичних змін. Це дозволяло жити як в Африці, так і в холодній Європі.