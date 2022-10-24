Вчені пропонують увімкнути астронавтам особливі гени, які захищають тіло від космічної радіації

Дослідники Північно-Західного університету (Чикаго) виявили генетичні варіанти, пов'язані з чутливістю клітин до опромінення радіацією. Вони пропонують активувати ці гени в астронавтів, але тільки на певний час.

До свого відкриття вчені прийшли, вивчаючи 27 різних типів раку. За допомогою математичного алгоритму, вони виявили 92 гени з 400 унікальними мутаціями, які, ймовірно, могли впливати на чутливість до радіації. Потім в експериментах протестували вплив опромінення на людські клітини із цими мутаціями, а також на пухлини, вирощені у мишей.

Цікаво Радіоактивні відходи з Мангеттенського проєкту виявили у одній зі шкіл США

Деталі дослідження

Часто злоякісні пухлини лікують курсами променевої терапії. Неприємною особливістю цього методу є те, що він досі застосовується за загальними схемами та дозами, тоді як сучасні методи рухаються в бік індивідуально підібраних стратегій та ліків. Для того, щоб це змінити, вченим потрібен набір генетичних даних кожного окремого пацієнта.

Відсутність включення генетичних даних у променеву терапію є значною незадоволеною клінічною потребою. Ця інформація в кінцевому підсумку дозволить нам краще калібрувати дозу опромінення для пацієнтів у клініці,

– каже доктор Мохамед Абазед, доцент кафедри радіаційної онкології в Школі медицини Файнберга Північно-Західного університету та радіаційний онколог Northwestern Medicine.

Виявлений набір генів відкриває вельми цікаві перспективи. Їх активація дозволить підвищити стійкість організму до опромінення. Таким чином лікарі зможуть давати вищі дози більш стійким пухлинам, не зашкодивши при цьому здоровим тканинам.

Однак чи ми можемо ми використати цю інформацію для захисту людини від радіації навколишнього середовища? Вчені кажуть, що так. Це стосується не лише людей на Землі (які, наприклад, можуть зазнати впливу внаслідок ядерної аварії або війни), а й у космосі. Астронавти та майбутні космічні мандрівники можуть зазнавати значного впливу космічної радіації.

Абазед і його команда досліджують, як змінити активність генів, щоб забезпечити більшу стійкість до радіації, коли людина піддається впливу радіації навколишнього середовища, і скасувати ці втручання пізніше, щоб запобігти непередбачуваному впливу на здоров'я людини, в тому числі й розвитку раку.

Потенційно існують способи давати людині препарат на короткий період часу, щоб активувати ген, який надає стійкість до радіації, а потім скасовувати препарат і повернути активність гена до базового рівня,

– сказав учений.

Дослідження поки що знаходиться на ранніх етапах і говорити про повноцінне застосування відкриття ще дуже рано. Однак якщо вдасться створити генну терапію, яка даватиме стійкість до радіації, у майбутніх марсіанських колоністів буде на одну проблему менше.