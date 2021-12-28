Фактичне підкорення Британії римськими легіонами почалося 43 року нашої ери, коли чотири легіони та допоміжні частини (ауксилії) під загальним командуванням Авла Плавтія перетнули Ла-Манш та висадилися поблизу сучасного міста Рамсґейт, графство Кент. Та плани завоювання Острова витали у Римі щонайменше з часів Цезаря, який здійснив перші вторгнення у 55 та 54 роках до нашої ери.

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Завоювання римлянами півдня Острова / Фото Wikipedia

Форт підтримки вторгнення

Залишки римського табору були виявлені на території Нідерландів, на узбережжі невеликого притоку річки Рейну. Форт був розташований приблизно за 32 кілометри від сучасного Амстердаму та вміщував, судячи із розмірів, щонайменше повний легіон.

Науковці вважають, що споруджений він був за наказом імператора Калігули та виконував відразу три функції:

Тримав у покорі та страху навколишні племена. Обороняв північний кордон Імперії. Мав підтримувати висадку військ Калігули у Британії.

Так, імператор Калігула збирався підкорити Острів. Здійснити це він, ймовірно, планував у 40 році нашої ери, проте план вчасно здійснити не вдалося. У 41 році Калігула був убитий людьми з преторіанської гвардії, які мали б його захищати.

Та підготовка до вторгнення не пропала дарма, адже наступник Калігули, імператор Клавдій, продовжив підготовку та санкціонував завоювання Британії, яке почалося у 43 році нашої ери. Виявлений форт, ймовірно, оберігав північний фланг армії Авла Плавтія та стежив за непокірними германцями, щоб ті не зірвали кампанію.