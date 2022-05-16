Про це повідомляють російські тематичні спільноти в Телеграмі з посиланням на експертів. Зазначається, що якщо найближчим часом не відбудеться увімкнення двигунів для коригування орбіти – супутник припинить своє існування.

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Зокрема про проблеми супутника розповідають колишній американський астронавт NASA Скотта Келлі та російський блогер, що спеціалізується на тематиці космосу, Анатолій Зак. Також про це повідомив російський експерт та популяризатор космонавтики Віталій Єгоров у коментарі The Insider.

Що відбувається з російським супутником

Відомо, що за 15 діб на орбіті апарат "Космос-2555" провів лише одну короткочасну корекцію. З того часу його орбіта постійно знижується. Станом на сьогодні орбіта вже втратила 30 кілометрів.

Варто зауважити, що незадовго після старту російське оборонне відомство підтвердило, що запуск пройшов в штатному режимі, а сателіт вийшов на розрахункову орбіту.

До середини травня 2022 року орбіта "Космос-2555" знизилася до 231х246,2 кілометра, і жодних відомих спроб підняти її не фіксувалося. Це свідчить про те, що супутник так і не було активовано,

– зазначив блогер Анатолій Зак.

Цікавий факт! Під час запуску супутника у космос на ракет нанесли рашистський символ "Z", який символізує повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Колишній астронавт NASA Скотт Келлі у своєму твітері поширив публікацію Зака та прокоментував ситуацію з російським шматком брухту на орбіті.

Здається, що символ "Z", який представляє воєнні злочини, тепер також є синонімом епічного провалу,

– зазначив Скотт.

Зазначимо, що за деякими даними, стандартне позначення апарату може приховувати найновіший російський військовий супутник оптичної розвідки серії "Розбіг", який міг бути використовуватися у війні проти України. Та якщо всі дані про становище супутника вірні, то Росії не судилося застосувати його. Шмат металу згорить в атмосфері навіть не досягнувши поверхні планети.