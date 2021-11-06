Технічний прогрес постійно змінює наше життя, у тому числі й медицину. Сьогодні основними драйверами, що провокують зміни в медичній галузі, є:

Доступ до мережі: бездротова, швидка, постійно доступна передача великих об’ємів даних різними каналами (Wi-Fi, 3/4/5G).

Хмарні рішення: передача, зберігання і доступ до масивних об’ємів даних і обчислювальні потужності з будь-якого місця на планеті.

Не пропустіть Мікробні ігри: Білл Гейтс передбачив людству загрозу страшнішу, ніж COVID-19

Мініатюризація: електроніка постійно зменшується в розмірі та енергоспоживанні. Це дозволяє використовувати її в нових сценаріях.

Штучний інтелект: алгоритми, що дають змогу комп’ютерам швидко обробляти великі масиви даних та вирішувати задачі, які до цього були під силу тільки людині.

Дистанційність: COVID, безумовно, підштовхнув цей тренд – стало необхідним перевести якомога більше процесів у віддалений режим.

Носимі смарт-пристрої (Wearables): мініатюрні пристрої, що дозволяють відстежувати біосигнали людини в реальному часі.

Ці чинники вже зараз призвели до бурхливого розвитку таких нових напрямків, як попереджувальна і персоналізована медицина.

Сьогодні до найбільш розповсюджених wearables відносяться розумні годинники та фітнес-трекери, які відстежують лише фізичну активність. Але вже зараз доступні складніші та спеціалізовані пристрої, які здатні відстежувати SPO2, температуру, артеріальний тиск, рівень глюкози, порушення рівноваги та ходи тощо.

Проте майбутнє носимих технологій виходить далеко за сучасні межі. Триваюча мініатюризація напівпровідників та джерел живлення і досягнення у виготовленні гнучких матеріалів для портативної електроніки призводять до зменшення їх розмірів, вартості та розширюють коло їх застосування.

Чому це важливо

Точне прогнозування початку та подальшого перебігу захворювання, включаючи наслідки лікування, є основною невирішеною проблемою в медицині та значною перешкодою на шляху до реалізації всього потенціалу персоналізованої медицини. Для більшості захворювань лише поява симптомів спонукає до діагностики та звернення до лікаря, тому про перехід від здорового до хворобливого стану відомо відносно мало.

Дані наукових досліджень вказують на те, що виявлення захворювання на його ранніх стадіях без симптомів може призвести до прориву в його лікуванні.

Сучасні підходи у клінічній медицині, засновані на моделі "моментальних знімків" стану людини із вимірюваннями в один момент часу, не можуть зробити точних прогнозів і вчасно виявити захворювання.

Технології носимих сенсорів або wearables надають унікальну можливість перетворити одномоментне уявлення про стан людини в постійне прогнозування у режимі реального часу та персоналізований підхід до раннього виявлення захворювання.

Внаслідок чого це відбувається

По-перше, носимі пристрої практичні, оскільки вони є пасивними безперервними моніторами, які вимагають мало уваги.

По-друге, вони працюють амбулаторно, що дозволяє здійснювати безперервний моніторинг пацієнтів у комфорті їхнього власного дому.

По-третє, носимі пристрої забезпечують об’єктивні вимірювання багатьох фізіологічних параметрів.

Збір даних із високою роздільною здатністю в часі, що пропонується носимими пристроями, дозволяє виявляти коротші періоди нестабільності, які не можна побачити за допомогою традиційних клінічних методів.

Нарешті, носимі пристрої забезпечують платформу для інтеграції багатьох технологій, таких як "хмара", мережі для передачі даних і штучний інтелект, які можуть негайно інформувати лікарів про зміни стану пацієнта. Повідомлення та зворотний зв’язок у режимі реального часу позбавляють пацієнтів необхідності самостійно повідомляти про зміни свого стану.

В недалекому майбутньому ми будемо в буквальному сенсі оточені wearables, які будуть усюди: в наших годинниках, браслетах, одязі, взутті й навіть у прикрасах.

Всі біосигнали нашого організму будуть зчитуватися, передаватися в "хмару" і аналізуватися в режимі реального часу за допомогою штучного інтелекту.

Але лікарі можуть спати спокійно: вони необхідні, щоб підтвердити діагноз, визначити тактику та проконтролювати перебіг лікування. І це навряд чи зміниться, доки інтелект машини не перевершить людський.

Цікаво Google заснувала компанію, яка шукатиме нові ліки за допомогою штучного інтелекту

Тому відповідь на питання, чи зможуть носимі медичні ґаджети замінити лікарів, проста: ні, медичні ґаджети не замінять лікаря, якщо мова йде про недалеке майбутнє. Але вже в цьому недалекому майбутньому "wearables" дозволять звернутися до лікаря завчасно та зберегти здоров’я. Оскільки техніка постійно стає меншою, дешевшою та зручнішою, все людство невдовзі отримає неймовірні можливості покращити тривалість і якість свого життя!