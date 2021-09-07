Чи зможе штучний інтелект запатентувати винахід – суд США поставив крапку у цьому питанні

Влітку 2020 року патентне відомство США розглянуло запит захисників прав штучного інтелекту, та постановило, що патентувати винахід може лише людина. Тепер Федеральний суд США підтвердив, що закон слід розуміти саме таким чином, щонайменше сьогодні.

Втім позиція щодо прав штучного інтелекту на патентування власного винаходу не однакова в усіх країнах. Наприклад ПАР та Австралія вирішили піти в іншому напрямку, видавши один патент і відновивши інший, поданий розробником штучного інтелекту Стівеном Талером, чия система DABUS придумала новий тип сигнального вогню і харчового контейнера.

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Захист прав штучного інтелекту

Стівен Талер – член групи "Проєкт штучного винахідника" (The Artificial Inventor Project), яка виступає за права штучного інтелекту по всьому світу. Саме ця група опротестувала рішення патентного відомства у вищій судовій інстанції США прийняте влітку 2020 року.

Остаточне рішення Федерального суду США

Позиція групи AIP наступна – штучний інтелект не обов'язково повинен володіти патентом на винахід, однак він точно мусить бути вказаний у переліку авторів. Адже якщо у процесі створення чогось нового не брали участі люди, то такий винахід, за чинними законами, взагалі буде неможливо запатентувати.

Вердикт залишився суду залишився незмінним – у постанові стверджується, що під винахідником слід розуміти фізичну особу, а не, скажімо, компанію, і, як наслідок, закон про патенти потрібно трактувати як такий, що до людей, а не системам штучного інтелекту.

Водночас суддя Леоні Брінкман не виключає того, що коли-небудь ситуація зміниться, і закон буде переглянуто.

Може настати час, коли штучний інтелект досягне такого рівня складності, що відповідатиме прийнятим визначенням авторства. Але цей час ще не настав і, якщо він прийде – рішення про розширення рамки патентного права буде приймати Конгрес,

– зауважив Брінкман.

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Тим часом штучний інтелект, як інструмент в руках людини, досягає все більш вражаючих результатів.