Втім позиція щодо прав штучного інтелекту на патентування власного винаходу не однакова в усіх країнах. Наприклад ПАР та Австралія вирішили піти в іншому напрямку, видавши один патент і відновивши інший, поданий розробником штучного інтелекту Стівеном Талером, чия система DABUS придумала новий тип сигнального вогню і харчового контейнера.
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Захист прав штучного інтелекту
Стівен Талер – член групи "Проєкт штучного винахідника" (The Artificial Inventor Project), яка виступає за права штучного інтелекту по всьому світу. Саме ця група опротестувала рішення патентного відомства у вищій судовій інстанції США прийняте влітку 2020 року.
Остаточне рішення Федерального суду США
Вердикт залишився суду залишився незмінним – у постанові стверджується, що під винахідником слід розуміти фізичну особу, а не, скажімо, компанію, і, як наслідок, закон про патенти потрібно трактувати як такий, що до людей, а не системам штучного інтелекту.
Водночас суддя Леоні Брінкман не виключає того, що коли-небудь ситуація зміниться, і закон буде переглянуто.
Може настати час, коли штучний інтелект досягне такого рівня складності, що відповідатиме прийнятим визначенням авторства. Але цей час ще не настав і, якщо він прийде – рішення про розширення рамки патентного права буде приймати Конгрес,
– зауважив Брінкман.
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Тим часом штучний інтелект, як інструмент в руках людини, досягає все більш вражаючих результатів.
- Алгоритми ШІ вже використовують, наприклад, для того, щоб аналізувати сотні знімків та знаходити кургани пралюдей.
- З його допомогою аналізують погодні дані і в не такому далекому майбутньому ШІ допоможе рятувати людей від стихійних лих.
- ШІ навіть самостійно дописав кінцівку знаменитої десятої симфонії Бетховена.
- А військові США у Пентагоні використовують ШІ GIDE практично для "передбачення майбутнього", адже вона може аналізувати дії противника та прогнозувати його подальші кроки.