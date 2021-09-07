Втім позиція щодо прав штучного інтелекту на патентування власного винаходу не однакова в усіх країнах. Наприклад ПАР та Австралія вирішили піти в іншому напрямку, видавши один патент і відновивши інший, поданий розробником штучного інтелекту Стівеном Талером, чия система DABUS придумала новий тип сигнального вогню і харчового контейнера.

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Захист прав штучного інтелекту

Стівен Талер – член групи "Проєкт штучного винахідника" (The Artificial Inventor Project), яка виступає за права штучного інтелекту по всьому світу. Саме ця група опротестувала рішення патентного відомства у вищій судовій інстанції США прийняте влітку 2020 року.

Позиція групи AIP наступна – штучний інтелект не обов'язково повинен володіти патентом на винахід, однак він точно мусить бути вказаний у переліку авторів. Адже якщо у процесі створення чогось нового не брали участі люди, то такий винахід, за чинними законами, взагалі буде неможливо запатентувати.

Остаточне рішення Федерального суду США

Вердикт залишився суду залишився незмінним – у постанові стверджується, що під винахідником слід розуміти фізичну особу, а не, скажімо, компанію, і, як наслідок, закон про патенти потрібно трактувати як такий, що до людей, а не системам штучного інтелекту.

Водночас суддя Леоні Брінкман не виключає того, що коли-небудь ситуація зміниться, і закон буде переглянуто.

Може настати час, коли штучний інтелект досягне такого рівня складності, що відповідатиме прийнятим визначенням авторства. Але цей час ще не настав і, якщо він прийде – рішення про розширення рамки патентного права буде приймати Конгрес,

– зауважив Брінкман.

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Тим часом штучний інтелект, як інструмент в руках людини, досягає все більш вражаючих результатів.