Чи зможе штучне магнітне поле захистити космічний корабель від радіації

Під час короткотривалих космічних місій радіація не становить великої загрози. Проте в майбутньому тривалість польотів за межами атмосфери Землі буде збільшуватися й нам потрібний захист.

Магнітне поле разом з атмосферою захищають життя на Землі від космічної радіації. Це питання актуальне й для космічних подорожей та проживання на станціях та базах, які можуть бути розташовані у глибокому космосі. За такого випадку і станція, і база, і космічний корабель повинні мати надійний захист від радіації. Вихід є – створити штучне магнітне поле.

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Штучне магнітне поле на космічних апаратах

Безперечно, магнітні поля ми створювати вміємо. Проблема полягає у тому, що поки їх не пробували використовувати на космічних апаратах, адже у цьому не виникало потреби. Тому на практиці невідомо, як це вплине на роботу бортової апаратури та інших систем.

Проте з технічної точки зору – це реально й нічого неможливого у цьому немає. Особливо це стосується відносно невеликих космічних кораблів, які існують сьогодні. Спеціалісти підрахували, що магнітне поле потужністю 1 Тесла забезпечить "безпечну бульку" з діаметром 100 – 200 метрів, яка захистить екіпаж корабля від більшості радіації, яку продукує Сонце.

Під час роботи магнітно-резонансного томографа (МРТ) утворюється магнітне поле 1,5 Тесла. Тому досягнути значення 1 Тесла для космічного корабля – цілком реально.

Та, звісно, це не означає, що все так просто.

Наприклад, для підтримання постійно магнітного поля потрібна енергія. Якщо ми говоримо про політ корабля, наприклад, до Юпітера чи далі, то там питання стає набагато актуальнішим, адже сонячні панелі на такій віддалі від світила не будуть ефективними.

Головна радіаційна небезпека у космосі – це не сонячна радіація, а так галактичні космічні промені. Вони являють собою заряджені частинки високих енергій (переважно це ядра гелію та водню), які рухають зі швидкостями, близькими до швидкості світла. Сумнівно, що магнітне поле 1 Тесла зможе надійно захистити астронавтів.

Магнітне поле має характерну будову з полюсами. Полярні сяйва, наприклад, утворюються на Землі тоді, коли заряджені частинки Сонця (тобто, радіація) лініями магнітної індукції направляються в атмосферу нашої планети. Простіше кажучи – на космічному кораблі полярних сяйв не буде, але лініями магнітної індукції радіація зможе досягнути принаймні корпусу корабля.

Питань та проблем, звісно, багато. Але слід пам'ятати, що ця технологія ще зовсім не тестована на практиці. Але теоретично вона можлива й може зробити космічні подорожі значно безпечнішими для сміливців майбутнього.