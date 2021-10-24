Налагодити повноцінне виробництво таких електромобілів HT Aero планує до кінця 2024 року. Наразі компанія показала лише прототип летючого авто, так що до моменту запуску серійного виробництва його зовнішній вигляд може змінитися.

Цікаво Футуристичний та "зелений": Volvo представив автономний електричний кар'єрний самоскид

Чим нас зацікавив електромобіль HT Aero

Ну, по-перше, він зможе і літати і їздити, як ми вже зазначали, не кожна летюча автівка на таке здатна. Якщо чесно, не кожна летюча автівка взагалі нагадує електромобіль, а радше скидається на гігантський коптер. Тут же справа зовсім інша.

Крім того, у компанії відзначають, що летючий електромобіль буде мати легку конструкцію, яка передбачає можливість складання гвинтів, що використовуються під час польоту і непотрібних при їзді звичайними дорогами. Також відомо, що в авто реалізовані різні засоби гарантування безпеки, у тому числі парашутна система.

Новий наземний і повітряний транспорт HT Aero був представлений в рамках заходу Xpeng Tech Day. Разом з апаратними новинками розробники анонсували швидку появу вдосконаленої системи допомоги водієві XPILOT 4.0.

Що відомо про компанію HT Aero

HT Aero підтримується Xpeng і її засновником Хе Сяопенем. Крім того, кілька днів тому було оголошено про те, що компанія зуміла залучити понад 500 мільйонів доларів інвестицій, в тому числі від американських венчурних компаній IDG Capital і GGV Capital.

Варто зазначити, що розробка автомобілів з можливістю вертикального зльоту і посадки привертає все більше уваги з боку автовиробників і невеликих стартапів. Одне створення таких транспортних засобів незмінно стикається з низкою проблем, пов'язаних із безпекою польотів і отриманням необхідних дозволів регулюючих органів, тож спостерігати за розвитком цієї галузі найближчим часом буде дуже цікаво.