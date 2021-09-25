Змії та скелети: люди вперше досягнули дна "Пекельного колодязя"

У світі існує безліч загадкових місць. Людина ж має вроджену допитливість, тому більшість таких місць уже відвідали. Та це не стосувалося "Пекельного колодязя" у Ємені, куди ніколи не спускалися дослідники. Цього місця бояться місцеві жителі. Та цей страх не став на заваді спелеологам, які, ймовірно, вперше в історії досягнули дна таємничого місця.

"Пекельний колодязь" розташований у Ємені та має дуже погану репутацію серед місцевих. За повір'ям, велетенська штольня служить місцем ув'язнення джинів. Мова йде, звісно, не про напій, а про духів з арабського фольклору. В Україні вони більше відомі завдяки "діснеївському" "Алладіну". Та у місцевих не все так однозначно й джини можуть нести велике зло. Сморід, який підіймається з бархута лише підігріває забобони щодо "пекельності" провалля.

Що таке "бархут"? Бархут – це в мусульманській міфології колодязь, в якому заточені душі відступників та "невірних". Фактично – це своєрідний аналог пекла. Зараз поняття майже завжди асоціюється з "Пекельним колодязем" в Ємені, який також називається Well of Barhout.

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Усім чортам на зло: спуск на дно "Пекельного колодязя"

Діра в землі має діаметр близько 30 метрів. Глибина, як виявилося, сягає 112 метрів.

Забобони щодо смердючого та загадкового місця так вкорінилося в головах єменців, що навіть офіційні лиця країни піддалися на них.

Ми пішли оглянути цей район та увійшли до колодязя, глибина якого перевищує 50 – 60 метрів. Ми помітили дивні речі всередині. Ми також відчули щось дивне… Це загадкова ситуація,

– розповідав керівник управління геологічної розвідки та мінеральних ресурсів мухафази Ель-Махра Салах Бабхейр.

Та члени спелеологічного товариства Oman Cave Exploration Team виявилися не такими забобонними. Вони приїхали із сусіднього Оману, щоб стати першими в історії людьми, які спустилися на дно "в'язниці джинів".

Джинів, як повідомляється, вони не знайшли. Зате знайшли змій, трупи тварин та птахів. Саме ці залишки, які розкладалися на дні геологічного утворення, спричиняли, ймовірно, сморід. Знайшли на дні "колодязя" й так звані печерні перлини.

Спелеологи взяли численні зразки гірських порід, мертвих тварин, води та ґрунту. Їх ретельно вивчать.

Поки точно невідомо, як саме та коли утворилося провалля. У Ємені вважають, що йому "мільйони років".

Вісім учасників експедиції без проблем спустилися та піднялися назад, доводячи, що ніякого зла там немає й це ніяка не брама до пекла.