Змішана реальність: як технології вже сьогодні змінюють бізнес

Більшості людей відомі такі технології, як доповнена (AR) та віртуальна (VR) реальність, однак малознайомою залишається змішана реальність (MR) — технологія, що об'єднує віртуальний світ зі справжнім. Сьогодні ми б хотіли розповісти про можливості цієї розробки, про її відмінність від згаданих вище та про сфери її використання.

Що ж таке змішана реальність

Змішана, або ж гібридна реальність, являє собою поєднання елементів фізичного та віртуального світів. Це середовище, у якому віртуальні об'єкти можуть бути зіставленні та інтегровані у фізичне оточення. На відміну від доповненої реальності, яка більшою мірою є цифровим оверлеєм, тобто накладенням віртуальних елементів на фізичну поверхню, змішана реальність дає змогу взаємодіяти із віртуальними елементами в реальному часі.

Чергова відмінність між використанням MR та AR, у тому, що змішана реальність доступна лише через спеціальну гарнітуру. Першим та на цю мить єдиним інструментом MR – є смарт-окуляри HoloLens розроблені компанією Microsoft. Гарнітура із вбудованими датчиками та оптичними деталями, що дозволяють орієнтуватись у просторі, створює віртуальні додатки навколо, що містять необхідну користувачу інформацію.

У листопаді 2019 року, відбувся реліз другого покоління пристрою – HoloLens 2, а світові експерти та видання вже прогнозують технічну революцію. За словами порталу Lion Bridge HoloLens 2 повністю змінить уявлення людства про взаємодію із віртуальним світом.

Технічні характеристики HoloLens 2

У порівнянні з першою моделлю, HoloLens 2 значно додали у потужності, та отримали сучасне апаратне та програмне забезпечення. Гарнітура функціонує на базі процесору Qualcomm Snapdragon 850 та операційної системи Windows 10 Holographic.

Основі технічні характеристики ґаджету: 4 Гб оперативної пам’яті, 64 Гб внутрішньої пам’яті, 4 камери, що працюють зі світлом видимого спектру та 2 інфрачервоні камери, акселерометр, гіроскоп та магнітометр, голосове та керування жестами, функції поєднання голограм із фізичним оточенням, відстеження геолокації користувача, та картування навколишнього середовища.

Завдяки підтримці Wi-Fi 5 та новітніх модулів зв'язку, досягається висока швидкість передачі даних (в районі 100 Мб/сек), що забезпечує безперервну роботу та якісне промальовування зображень.



HoloLens 2 / Фото Microsoft

HoloLens 2 використовує сучасні системи відстеження погляду користувача, має широкий кут огляду, та відрізняється від попередньої версії більшою стабільністю голограм та покращеним зчитуванням жестів оператора. Час автономної роботи пристрою – 3 години.

Зростання характеристик нової моделі, а разом з ними й потужностей пристрою, значною мірою розширює межі його використання, що вже сьогодні успішно демонструють представники різних сфер та галузей: від медицини та автобудівництва, до сфери освіти та армії.

Застосування

Як смартфони та інші мобільні ґаджети стрімко змінили наше життя, буквально поклавши доступ до світової мережі до наших кишень, так і змішана реальність може радикально змінити методи взаємодії зі світом. Оскільки технологія MR усуває фізичні обмеження, вона значною мірою спрощує безліч задач. За словами головного директора Microsoft Сатьї Наделли, HoloLens 2, у першу чергу, орієнтований на корпоративних клієнтів, адже має широкі можливості для застосування у бізнесі.

Для українських користувачів демонстративним прикладом застосування змішаної реальності стала перша в Україні операція з реверсивного депротезування плечового суглоба із використанням MR-гарнітури HoloLens2, що була проведена старшим науковим співробітником відділення ортопедії Національної академії медичних наук України Олександром Страфуном. Операція відбулась у рамках міжнародного онлайн-марафону 24H Holographic Surgery.



HoloLens 2 застосовують під час операцій / Microsoft

Як зазначив Олександр Страфун, HoloLens 2 дозволяє вивести на новий рівень індивідуальний підхід до діагностування та лікування пацієнта, враховуючи усі особливості будови скелету та історії хвороби. Технологія Dynamics 365 Remote Assist, яка представлена у гарнітурі, дозволяє забезпечити присутність спеціалістів з інших клінік або навіть країн, що можуть дати необхідні поради в режимі онлайн.

Інноваційна технологія змішаної реальності знайшла своє використання й у військових цілях. Таким чином, вітчизняний стартап LimpidArmor презентував систему кругового огляду для важкої, броньованої техніки на базі HoloLens. Проєкт від українських розробників являє собою програмно-технічний комплекс, що складається з гарнітури HoloLens, звичайних та інфрачервоних камер, а також спеціалізованого програмного забезпечення. Розробка вперше була презентована на військовій виставці “Зброя та безпека” і вже встигла зацікавити міністерство оборони України.

Ще далі пішли американські військові, які ще восени 2018 року підписали контракт із Microsoft з постачання гарнітур HoloLens 2 для армії США. Керівництво Пентагону застосує гаджет змішаної реальності в Інтегрованій системі візуального доповнення (Integrated Visual Augmentation System, IVAS), що надає солдату широкий спектр цифрових даних про бойову обстановку під час здійснення тактичних задач.



Сфера застосування HoloLens 2 / Фото Microsoft

Не оминули технологію стороною й автовиробники. У такий спосіб, один з найвідоміших світових автовиробників — компанія Toyota, використовує можливості HoloLens 2 для економії часу, оптимізації та поліпшення робочих процесів. Зокрема, гарнітура використовується під час аналізу обчислювальної гідродинаміки автомобіля (CFD), що максимально покращує процес перевірки дизайну та його впливу на аеродинаміку авто. Змішана реальність дозволяє автовиробникам моделювати та аналізувати різноманітні ситуації для тестів, виявляє недоліки навіть на початкових стадіях виробництва, а також поліпшує комунікацію між спеціалістами під час перевірок. Функція машинного навчання, що представлена у HoloLens 2, знижує рівень людських помилок і виявляє недоліки у кресленнях та змодельованих прототипах.

У партнерстві із Microsoft технологію HoloLens 2 використовують і у Mercedes-Benz. Оскільки гарнітура ладна накласти на фізичне оточення складні автомобільні графіки та креслення у вигляді 3D-зображень та голограм, американське відділення компанії значно покращило процес діагностики авто і забезпечило безпеку технічних спеціалістів та клієнтів шляхом дистанційної діагностики.



HoloLens 2 використовують в автопромисловості та військовими / Microsoft

Платформа імерсивного навчання GIGXR застосовує змішану реальність аби обійти обмеження традиційної освіти. Застосовуючи можливості HoloLens 2, GIGXR моделюють імерсивні та інтерактивні тренінги та курси. Як відмітили у компанії, просторова візуалізація, яка досягається завдяки змішаній реальності, допомагає учням та студентам краще сприймати складний матеріал, а MR-гарнітура у реальному часі покращує взаємодію між учнями та викладачами, незалежно від місцеперебування будь-кого з них.

Як бачимо, компанії із різноманітних галузей прагнуть використовувати перспективи, що відкриває технологія змішаної реальності. Згідно з дослідженням, проведеним компанією Toshiba, 82% опитаних компаній підтвердили, що планують використовувати MR-окуляри під час виробництва щонайменше наступні три роки. Не дивно, адже значно простіше виявити та розв'язувати проблему маючи до неї інтерактивний доступ, необхідну додаткову інформацію та швидку допомогу колег.



Змішана реальність та MR-окуляри з часом набудуть широкого використання / Фото Microsoft

Безсумнівно, що змішана реальність, з часом, не буде обмежуватись лише рішеннями для бізнесу. Цілком ймовірно, що ця інноваційна технологія, яка вже повною мірою застосовується у світі, стане повсякденністю й для звичайних користувачів — дозволить нам поєднувати цифровий та фізичний світи, отримуючи лише найкраще з обох із них.