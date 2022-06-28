Давно такого не було: Samsung випустить захищений смартфон зі змінною батареєю

Смартфон Samsung Galaxy XCover6 Pro добряче здивує своїх власників. Він володітиме не лише доволі захищеним корпусом, але й матиме екзотичну сьогодні опцію – змінний акумулятор.

У мережі вже давно з'явилися рендери пристрою, які натякали на задню кришку, що знімається. Тоді ж користувачі припустили, що батарею смартфона можна буде легко витягнути та замінити за потреби.

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Зараз же став доступним посібник з експлуатації для користувачів в якому така рідкісна особливість моделі підтвердилася.



Інструкція пристрою демонструє змінну батарею / Фото sammobile

Смартфон матиме класичне розташування sim-карток та перейме стару проблему таких пристроїв, про яку вже всі давно забули. Тобто, якщо потрібно буде замінити sim-картку – доведеться вимикати пристрій та діставати батарею.

Це ще не всі сюрпризи від виробника. Модель Galaxy XCover6 Pro також матиме вже багатьма забутий 3,5 міліметровий аудіо-роз'єм для навушників, який розташується на верхній грані.

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Інші характеристики

Смартфон має середні характеристики і буде працювати на SoC Snapdragon 778G. Також він отримає 6 ГБ ОЗУ, екран діагоналлю 6,5 дюйма та подвійну основну камеру.

Враховуючи, що смартфон буде захищеним апаратом – він має непогані характеристики і, схоже, зацікавить багатьох фанатів такого роду смартфонів.