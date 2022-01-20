Біогенна продуктивність океанів забезпечується первинними організмами: наприклад, одноклітинними діатомовими водоростями чи кокколітофоридами. Вони поглинають СО2, виділяють кисень, зв'язують вуглець у тверді відкладення. Цим вони підтримують усю океанічну екосистему, зумовлюючи її продуктивність та різноманіття. Але кілька мільйонів років тому біогенна продуктивність океанів різко знизилася.

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Місця збору підводних зразків / Фото Nature Communications

Чому знизилася біогенна продуктивність океанів

У проміжку 9 – 3,5 мільйони років тому відбувався так званий "біогенний розквіт". Тоді біогенна продуктивність океану перебувала на дуже високому рівні, зумовлюючи широке відтворення та різноманіття видів. Але, як свідчать дослідження, близько 4,6 мільйона років тому продуктивність океанів почала різко знижуватися, починаючи з тропічних широт. Науковці досі не розуміють, чому відбувався "біогенний розквіт" та якою точно була причина його завершення.

Слід розуміти, що одноклітинні діатомові водорості та кокколітофориди існують, отримуючи енергію від Сонця чи поглинають СО2 й неорганічні корисні речовини. Але під дією сонячного світла концентрація корисних речовин у верхніх прошарках океану зменшується. Поновлюється вона завдяки перемішуванню води в самому океані та завдяки річкам.

Науковці здійснили 18 заборів зразків з-під дна океану, використовуючи буріння, щоб досягнути товщ під цим дном. На основі отриманих даних вчені припустили, що різке падіння біогенної продуктивності пов'язане зі зменшенням інтенсивності мусонів та зменшенням концентрації поживних речовин у річках. Це, припускають науковці, пов'язане зі зміною ексцентриситету орбіти Землі (ступінь відхилення орбіти від кола). Другорядну роль у зменшенні продуктивності океану відіграє нахил земної осі обертання, а точніше – зміна кута нахилу. Вчені говорять, що зменшення чи збільшення цього кута може підсилювати чи послаблювати ефект від зміни ексцентриситету орбіти Землі.

Дослідники досі не можуть впевнено сказати, що ж стало причиною зменшення біогенної продуктивності океану 4,6 мільйона років тому. Проте вони точно на крок ближче, ніж були раніше. Необхідно продовжувати дослідження, щоб довести чи спростувати "астрономічну гіпотезу". Також це дослідження нагадує нам, що космічні події безпосередньо впливають на життя та процеси на нашій планеті.