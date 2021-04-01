Зміна місця прописки тепер доступна в додатку "Дія": поки що у тестовому режимі

Можливість змінювати місце реєстрації онлайн Михайло Федоров анонсував у середині лютого. Тепер нова послуга запустилась у тестовому режимі.

Експеримент почали сьогодні, 1 квітня. Він передбачає випробування функції зміни інформації про місце проживання чи зняття з реєстрації. Відтепер ці дані передаватимуть Державній міграційній службі та Єдиному державному демографічному реєстру в електронному вигляді.

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Чого чекати

На початку послуга буде доступна власникам ID-паспортів. І лише тим, хто є власником житла, в якому він прописується. Як зазначає джерело, за іншою адресою прописатися можна теж, але на це має бути згода власника житла.

Послуга електронної прописки буде поширюватись на дітей з 14 до 18 років. Зараз є можливість прописати до батьків дітей, які не досягли 14-річного віку.

Екперимент розпочали з Києва та деяких обласних центрів. Послуга буде поширюватись поступово.

Нагадаємо, нещодавно Україна першою у світі офіційно прирівняла е-паспорти до паперових – стали повними юридичними аналогами звичайних. Верховна Рада прийняла відповідний законопроєкт про цифрові паспорти.