ЗМІ: Tesla сфальшувала ролик з рекламою автопілота — під час зйомок машина потрапила в аварію

Як стверджує видання The New York Times з посиланням на власні джерела, компанія Tesla як мінімум один раз сфальшувала ролик про можливості системи автопілота своїх електромобілів. Мовиться про відео, яке вийшло у 2016 році, показав роботу автопілота версії 2.0.

У ролику електромобіль, керований автопілотом, спершу слідує дорогами загального користування, а потім самостійно паркується. Насправді, стверджують джерела, ролику не відображає реальної поведінки машини під час зйомок, а саму рекламу начебто знімали на підготовленій ділянці дороги.

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Що не так з відео

Зазначається, що маршрут, яким поїде електромобіль, був відомий заздалегідь. Спеціально для зйомок було створено тривимірну карту місцевості, на яку орієнтувався автопілот. Насправді водіям така функція недоступна.

Так стверджується, що під час фільмування електромобіль потрапив в аварію. Машина, керована автопілотом, врізалася в огорожу на території Tesla; електромобіль довелося відправити у ремонт.

Сам ролик – досі доступний на офіційному сайті Tesla. Варто зазначити, що компанія ніколи не розкривала умов його знімання.

Рекламний ролик автопілота Tesla: дивіться відео