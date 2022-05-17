Річ у тім, що вразливість у протоколі Bluetooth Low Energy дає змогу зловмисникам проникати в салон електромобілів і навіть активувати двигун автівки. Дослідники британської компанії NCC Group розповіли, як це може працювати.

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Фахівці виявили, що вразливість у протоколі BLE дозволяє подовжувати радіус дії штатного ключа або його електронного аналога. Таким чином зловмисники можуть відмикати електромобіль та отримувати доступ до керування навіть у тому випадку, якщо власник перебуває на значній відстані від машини.

Хакеру для реалізації злому системи безпеки Tesla за такою системою будуть потрібні два ретранслятори, що дозволяють збільшувати діапазон сигналу смартфона власника або штатного ключа, а також ноутбук зі спеціальним програмним забезпеченням.

Це працює

В ході експерименту, показаного представниками NCC Group співробітникам Bloomberg News на прикладі електромобіля Tesla, один ретранслятор розташовувався на відстані близько 14 метрів від смартфона автовласника, а другий був підключений до ноутбука, що розташувався в безпосередній близькості від машини.

Комплект обладнання для реалізації цієї схеми, якщо не брати до уваги ноутбук, коштує близько 100 доларів і може бути куплений в інтернет-магазинах. Сам же процес проникання в авто після встановлення з'єднання вимагає не більше десяти секунд.

За даними дослідників, викрадачі спокійно можуть наближатися з ретрансляторами до будинку автовласника, коли той спить, залишаючи смартфон увімкненим, та отримувати контроль над припаркованим поблизу електромобілем.

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Під загрозою не лише електромобілі Tesla

Методика злому відрізняється від вже відомих лише в деяких нюансах, і, за великим рахунком, не є унікальною для електромобілів Tesla.

У такий спосіб можна отримувати доступ до більш ніж двох сотень моделей автомобілів, а також різних "розумних" пристроїв типу електронних замків, які використовують протокол BLE для зв'язку зі смартфоном.

У випадку з Tesla для реалізації захисту від злому необхідно модифікувати апаратну частину машини, тому складно сказати, чи наважиться компанія на масштабне відкликання електромобілів у профілактичних цілях.