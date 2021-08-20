Злочинця, який ховався від правосуддя 15 років, спіймали за допомогою розпізнавання облич

Часом нові технології допомагають розкривати старі злочини, що роками лежать на полиці безнадійних справ. Цього разу поліції вдалося спіймати втікача, який уникав відповідальності за свої дії 15 років. І допомогла в цьому технологія розпізнавання облич.

Як заявили у Міністерстві юстиції США, підозрюваний обдурив понад 20 осіб, обманом отримавши сотні тисяч доларів. Сьогодні Ренді Левіну 54 роки. Він уже отримав вирок суду.

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Історія Ренді Левіна

Утікач не вперше опиняється в руках поліції.

У 2005 році щодо нього вже велося розслідування – його підозрювали у черговій афері.

Він пропонував людям послуги з відкриття ігрових рахунків, а для більшої правдоподібності під час телефонних розмов вмикав на фоні звуки казино.

Тоді ФБР вилучило у Левіна паспорт, але він знайшов вихід: чоловік просто заявив, що загубив документи й зміг легко їх відновити.

Це дало змогу втекти зі США. Ренді Левін відправився до Польщі.

У цій країні він теж встиг потрапити до рук місцевої поліції. У 2008 році його заарештували, але питання про екстрадицію вирішували аж до 2011 року. За цей час злочинець встиг знову утекти.

Технології проти злочинності

У 2020 році Левін вкотре попався. Він прийшов до австрійського банку і спробував відкрити рахунок, пред'явивши уже не американський, а мексиканський паспорт. Проте хитрість не вдалась: система розпізнавання облич змогла ідентифікувати втікача. Його передали правоохоронним органам.

Далі на нього чекала екстрадиція, яку провели того ж року. Одразу ж після повернення на Батьківщину, Левін постав перед судом і отримав вирок, який чекав на нього ще з 2005 року.

Крім цього, він отримав ще одне звинувачення. Як показало розслідування, Левін організував криптовалютну аферу, взявши у двох потерпілих 5 мільйонів доларів в обмін на біткоїни. Звісно ж, жодних біткоїнів ніхто не отримав.

Ренді Левіна засудили до чотирьох років в'язниці.