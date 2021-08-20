Як заявили у Міністерстві юстиції США, підозрюваний обдурив понад 20 осіб, обманом отримавши сотні тисяч доларів. Сьогодні Ренді Левіну 54 роки. Він уже отримав вирок суду.

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Історія Ренді Левіна

Утікач не вперше опиняється в руках поліції.

У 2005 році щодо нього вже велося розслідування – його підозрювали у черговій афері.

Він пропонував людям послуги з відкриття ігрових рахунків, а для більшої правдоподібності під час телефонних розмов вмикав на фоні звуки казино.

Тоді ФБР вилучило у Левіна паспорт, але він знайшов вихід: чоловік просто заявив, що загубив документи й зміг легко їх відновити.

Це дало змогу втекти зі США. Ренді Левін відправився до Польщі.

У цій країні він теж встиг потрапити до рук місцевої поліції. У 2008 році його заарештували, але питання про екстрадицію вирішували аж до 2011 року. За цей час злочинець встиг знову утекти.

Технології проти злочинності

У 2020 році Левін вкотре попався. Він прийшов до австрійського банку і спробував відкрити рахунок, пред'явивши уже не американський, а мексиканський паспорт. Проте хитрість не вдалась: система розпізнавання облич змогла ідентифікувати втікача. Його передали правоохоронним органам.

Далі на нього чекала екстрадиція, яку провели того ж року. Одразу ж після повернення на Батьківщину, Левін постав перед судом і отримав вирок, який чекав на нього ще з 2005 року.

Крім цього, він отримав ще одне звинувачення. Як показало розслідування, Левін організував криптовалютну аферу, взявши у двох потерпілих 5 мільйонів доларів в обмін на біткоїни. Звісно ж, жодних біткоїнів ніхто не отримав.

Ренді Левіна засудили до чотирьох років в'язниці.

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