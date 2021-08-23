Злочинці викрали 500 тисяч доларів за допомогою Apple Watch: як їм це вдалося

Банда крадіїв зі штату Нью-Йорк використала розумний годинник від Apple, щоб присвоїти гроші наркоторговця. Їх уже спіймало ФБР.

Дані федеральних прокурорів свідчать про те, що лідер банди Даррен Ліндсей купив Apple Watch у січні 2020 року і зв'язав їх з обліковим записом AT&T. Ймовірно годинник з самого початку задумувався як помічник у пограбуванні.

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Як допомогли Apple Watch

Банда зробила з годинника GPS-трекер. Його закріпили під бампером жертви, а потім відстежили розташування автомобіля через додаток "Локатор".

Проте спочатку їх чекала невдача. Потрапивши до салону через розбите вікно й обшукавши його, злочинці зрозуміли, що всередині грошей немає.

Розчаровані, вони покинули місце, аби повернутись наступного дня. Цього разу пощастило більше. Дочекавшись власника автівки, вони схопили його і силою посадили до свого автомобіля.

У жертви відібрали усі речі, в тому числі ключі від готельного номера.

Пізніше Індиго Грант, одна з членів банди, увійшла до готелю і знайшла в номері омріяні гроші. 500 тисяч доларів, які жертва теж "заробила" незаконним шляхом – торгівлею наркотиками.

Колишнього ж їх власника за цей час встигли побити й вивезти до штату Коннектикут. Спочатку його планували вбити, проте пізніше чомусь передумали й відпустили.

Злочинці навіть сфотографувалися зі своєю здобиччю / Фото New York Post

Прибуток поділили між усіма членами угруповання. Але щастя тривало недовго. У липні всіх заарештували. Виявилось, що на їх совісті низка пограбувань у 2019 та 2020 роках. Ватажок банди винним себе не визнав. Проте дані, отримані зі смартфонів, доводять провину усіх.

Під час суду адвокат Індиго Грант намагався пом'якшити її вирок, спираючись на те, що вона – мати трьох дітей, власниця малого бізнесу і єдина годувальниця сім'ї.