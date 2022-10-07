IT-Армія України зламала сайт ОДКБ й розмістила для Путіна привітання з останнім днем народження

Українська ІТ-Армія знову атакує сайт Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), яка є аналогом НАТО. Після успішного зламу, замість звичних сторінок ресурсу з'явилося привітання для Путіна.

Зазначимо, що це вже друга подібна атака IT-Армії України за менш як місяць. Попередній раз сайт ОДКБ зламали у середині вересня.

Цікаво Успішне полювання: ІТ-Армія паралізувала понад 4000 ресурсів за два тижні

Останній день народження

Нам довелося зламати сайти ОДКБ, щоб привітати Путіна з його останнім днем народження,

– написали в телеграм-каналі IT ARMY of Ukraine.

Як зазначають самі хактивісти, зараз сайт відключили, однак побачити результати їхньої роботи можна за допомогою архіву.



Повідомлення на сайті ОДКБ / Скриншот 24 каналу

"На зв'язку IT-Армія України. Хочемо привітати Путіна з його останнім днем народження й побажати "комфортної" подорожі в Гаагу!" – йдеться в повідомленні для російського президента.

Нагадаємо, раніше IT-Армія зламала ресурси молодої гвардії "Єдиної Росії". Особисті дані учасників злили в мережу. Серед них – інформація молодих путіністів, які їздили на окуповані території, або перебувають там і зараз.

Крім того, активісти повідомляли про спільну з хакерами Anonymous операцію, в рамках якої зламали "Яндекс. Таксі", влаштувавши масштабні затори в Москві. Хаос виник у російській столиці 1 вересня, коли десятки машин одночасно приїхали в одну й ту ж точку.

Також серед цілей IT-Армії розповідала про успішні атаки на сайт ПВК "Вагнера".

26 вересня стало відомо, що за 14 днів роботи було успішно здійснено 4000 атак.

ОДКБ – це російський варіант НАТО, в який, крім самої росії, входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан. Ця військово-політична міжнародна організація, створена 15 травня 1992 як "головний міждержавний інструмент, покликаний протистояти регіональним викликам і загрозам військово-політичного і військово-стратегічного характеру".

Зазначимо, що сьогодні, 7 жовтня, російський диктатор святкує день народження. З цієї нагоди речниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк натякнула, що на 70-й ювілей Путін отримає від українських військових "бавовняний сувенір".