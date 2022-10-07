Зазначимо, що це вже друга подібна атака IT-Армії України за менш як місяць. Попередній раз сайт ОДКБ зламали у середині вересня.

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Останній день народження

Нам довелося зламати сайти ОДКБ, щоб привітати Путіна з його останнім днем народження,

– написали в телеграм-каналі IT ARMY of Ukraine.

Як зазначають самі хактивісти, зараз сайт відключили, однак побачити результати їхньої роботи можна за допомогою архіву.



Повідомлення на сайті ОДКБ / Скриншот 24 каналу

"На зв'язку IT-Армія України. Хочемо привітати Путіна з його останнім днем народження й побажати "комфортної" подорожі в Гаагу!" – йдеться в повідомленні для російського президента.

ОДКБ – це російський варіант НАТО, в який, крім самої росії, входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан. Ця військово-політична міжнародна організація, створена 15 травня 1992 як "головний міждержавний інструмент, покликаний протистояти регіональним викликам і загрозам військово-політичного і військово-стратегічного характеру".