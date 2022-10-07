Зазначимо, що це вже друга подібна атака IT-Армії України за менш як місяць. Попередній раз сайт ОДКБ зламали у середині вересня.
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Останній день народження
Нам довелося зламати сайти ОДКБ, щоб привітати Путіна з його останнім днем народження,
– написали в телеграм-каналі IT ARMY of Ukraine.
Як зазначають самі хактивісти, зараз сайт відключили, однак побачити результати їхньої роботи можна за допомогою архіву.
Повідомлення на сайті ОДКБ / Скриншот 24 каналу
"На зв'язку IT-Армія України. Хочемо привітати Путіна з його останнім днем народження й побажати "комфортної" подорожі в Гаагу!" – йдеться в повідомленні для російського президента.
- Нагадаємо, раніше IT-Армія зламала ресурси молодої гвардії "Єдиної Росії". Особисті дані учасників злили в мережу. Серед них – інформація молодих путіністів, які їздили на окуповані території, або перебувають там і зараз.
- Крім того, активісти повідомляли про спільну з хакерами Anonymous операцію, в рамках якої зламали "Яндекс. Таксі", влаштувавши масштабні затори в Москві. Хаос виник у російській столиці 1 вересня, коли десятки машин одночасно приїхали в одну й ту ж точку.
- Також серед цілей IT-Армії розповідала про успішні атаки на сайт ПВК "Вагнера".
- 26 вересня стало відомо, що за 14 днів роботи було успішно здійснено 4000 атак.