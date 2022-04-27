Зламано понад 80 баз даних: Михайло Федоров розповів про успіхи IT-армії

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров поговорив з журналістами "РБК-Україна" й розповів у тому числі про успіхи української IT-армії. За його словами, добровольці зламали вже понад 80 баз даних.

Міністр також регулярно розповідає про здобутки кібервійська на своєму телеграм-каналі та на каналі Мінцифри. Наприклад, 25 квітня він написав про те, що атака на сервіс 1С, унаслідок якої росіяни не могли подати необхідні звітності вчасно, є наслідком дій саме України.

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IT-армія: що зроблено

На питання про те, якою він бачить перемогу України в кібервійні, Михайло Федоров однозначної відповіді не дає, проте розповідає, що в цьому напрямку Україна вже зробила відчутні кроки. Так, наприклад, було отримано доступ до величезної кількості критичної інформації з 80 різних баз даних.

Насправді перемоги в цьому напрямку вже відчутні. Зламано більше ніж 80 баз даних, які є критичними для РФ, це бази даних громадян, бізнесу, досить сенситивні дані,

– каже Федоров.

Крім того, продовжується й цифрова блокада. В рамках цієї роботи Міністерство цифрової трансформації звертається до компаній по всьому світу з проханням зупинити співпрацю з окупантами.

Цифрова блокада зробила, наприклад, так, що сьогодні "ВКонтакте" не можуть навіть сервери собі купити. Їхня сфера кібербезпеки дуже постраждала через санкції. Але головна перемога буде тоді, коли їхні війська покинуть нашу територію,

– додає міністр.

У розмові також торкнулися хакерського угруповання Anonymous. Зокрема "РБК-Україна" запитує, чи координують вони свої операції з українською стороною. За словами Федорова, сьогодні дуже багато хакерських груп по всьому світу задіяні для того, щоби допомогти Україні. "Часто це непублічні організації, вони приховують своє реальне обличчя і рідко хочуть комунікувати з кимось. Але скажу, що відбувається більш-менш синхронізована діяльність з усіма ключовими групами", – розповів Михайло Федоров.