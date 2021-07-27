Масштабний злам користувачів WhatsApp у 2019 році зв'язали з програмою Pegasus

Месенджер WhatsApp розповів про масштабний злом своїх користувачів у 2019 році. Схоже, винен сумнозвісний Pegasus, інформація про діяльність якого поширилася нещодавно і викликала бурхливі обговорення.

Результати останнього дослідження шпигунського програмного забезпечення Pegasus від NSO Group збігаються по датах зі зломом користувачів месенджера, який стався у 2019 році. Генеральний директор WhatsApp Вілл Кеткарт повідомив, що за два тижні були розкриті дані і листування у WhatsApp близько 1400 осіб.

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Що відомо

Кеткарт повідомив деякі подробиці.

Згідно з його твердженнями, всі номери телефонів, які були зламані тоді, у 2019-му, належали не звичайним користувачам, а політичним діячам і активістам.

Серед них були особи, що займаються національною безпекою, адвокати, журналісти, дипломати.

Їх об'єднує той факт, що вони так чи інакше працювали зі США.

Кеткарт переконаний, що цей злам був здійснений саме за допомогою Pegasus.

WhatsApp має намір подавати до суду на NSO Group – продавця Pegasus – з метою вимагати відшкодування за репутаційний збиток і фінансові збитки, яких зазнав месенджер.

Компанія вважає, що NSO Group зобов'язана перевіряти, кому і з якими цілями вона продає своє ПЗ.

Нагадаємо, після того, як стало відомо, що за допомогою програми Pegasus стежили за величезною кількістю впливових людей та компаній, президент Франції змінив смартфон, а Павло Дуров заявив, що завжди знав, що перебуває у списку стеження.