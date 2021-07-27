Результати останнього дослідження шпигунського програмного забезпечення Pegasus від NSO Group збігаються по датах зі зломом користувачів месенджера, який стався у 2019 році. Генеральний директор WhatsApp Вілл Кеткарт повідомив, що за два тижні були розкриті дані і листування у WhatsApp близько 1400 осіб.
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Що відомо
Кеткарт повідомив деякі подробиці.
- Згідно з його твердженнями, всі номери телефонів, які були зламані тоді, у 2019-му, належали не звичайним користувачам, а політичним діячам і активістам.
- Серед них були особи, що займаються національною безпекою, адвокати, журналісти, дипломати.
- Їх об'єднує той факт, що вони так чи інакше працювали зі США.
- Кеткарт переконаний, що цей злам був здійснений саме за допомогою Pegasus.
WhatsApp має намір подавати до суду на NSO Group – продавця Pegasus – з метою вимагати відшкодування за репутаційний збиток і фінансові збитки, яких зазнав месенджер.
Компанія вважає, що NSO Group зобов'язана перевіряти, кому і з якими цілями вона продає своє ПЗ.
Нагадаємо, після того, як стало відомо, що за допомогою програми Pegasus стежили за величезною кількістю впливових людей та компаній, президент Франції змінив смартфон, а Павло Дуров заявив, що завжди знав, що перебуває у списку стеження.