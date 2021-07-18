Скупчення галактик – це одні з найбільших структур у Всесвіті. Вони утримуються разом гравітацією та містять сотні або навіть тисячі окремих галактик, які занурені в гігантські океани перегрітого газу, маса якого більша за масу галактик у скупченні. Через величезних мас і швидкостей зіткнення і злиття скупчень галактик є одними з найбільш енергійних подій у Всесвіті. Вчені спостерігали за об'єктом Abell 1775 та зрозуміли, що у нього було бурхливе минуле.

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Зіткнення груп галактик: дивитись відео онлайн

Спостереження рентгенівської космічної обсерваторії Chandra

На фото та відео видно, як від місця зіткнення відділяється рожева хвиля речовини. Ця велетенська структура – газовий хвіст. Цікаво те, що направлений він практично перпендикулярно руху одного з галактичних скупчень.

Коли між двома скупченнями галактик різного розміру відбувається зіткнення, то менше скупчення починає "проходити" крізь більше, хоча і має меншу масу. Та коли справа доходить до гравітаційного тяжіння, то більше скупчення має значну перевагу. У міру того, як менший кластер рухається крізь більший, то втрачає гарячий газ через тертя. Через це вздовж шляху меншого кластера утворюється слід або хвіст, який "йде" за скупченням.

Та після того, як центр меншого кластера проходить повз центр більшого, газ у хвості починає зустрічати менший опір і пролітає над центром свого кластера. Це може привести до роздвоєння хвоста та утворенню "рогатки". В такому випадку він летить в сторону, вигинаючись при віддаленні від центру скупчення.

Згідно з новим дослідженням, рух газу всередині кластера може бути причетним за інші структури, виявлені при спостереженні Abell 1775. Наприклад, дві "нитки", розташовані поруч з джерелом джета.

Для побудови зображення зіткнення двох галактичних кластерів були використані дані не лише з обсерваторії Chandra. У спостереженні взяли участь телескопів Pan-STARRS, LOFAR, GMRT.

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Зіткнення груп галактик / Фото Phys.org

Альтернативна версія утворення "рогатки"

Науковці продовжують спостереження та дослідження, адже існує альтернативна версія того, як саме утворився роздвоєний хвіст.

Коли маленький кластер наближається до більшого, щільний гарячий газ більшого скупчення буде притягатися до нього гравітацією. Після того, як менший кластер проходить центр іншого кластера, напрямок руху кластерного газу змінюється на протилежний, і він повертається до центру скупчення. Потім газ знову проходить через центр – таким чином він немов хлюпається взад та вперед, як вино в келиху. Газ закручується спіраллю, адже зіткнення між двома скупченнями галактик було зміщено від центру.