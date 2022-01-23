Що ж, цілком може виявитися, що не лише, наприклад, Енцелад чи Європа (у Юпітера) можуть мати океани рідкої води під своїми поверхнями. Учені придивляються до невеликого супутника Сатурна Мімаса, який іноді в жарт називають "Зіркою смерті" через візуальну схожість з однойменною космічною станцією з франшизи "Зоряних воєн".

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Мімас в об'єктиві легендарного апарату "Кассіні" / Фото ESA

Океан під поверхнею

Ідея щодо того, що Мімас може мати океан під товщею поверхні – не нова. Наприклад, у 2014 році з'явилася стаття групи вчених, які відстоювали цю ідею, базуючись на інформації про аномальні лібрації супутника. Проте скоро ця думка зазнала обґрунтованої критики: спеціалісти говорили, що якби там дійсно існував підповерхневий океан, то ми б спостерігали розтріскування поверхні, як, наприклад, в Енцелада чи Європи.

Та у новому дослідженні науковці стверджують, що поява розтріскування – не обов'язкова. Вчені говорять, що така ситуація можлива за наступного сценарію: нагрівання підповерхневих вод забезпечується приливними силами, які гасять обертову енергію й вона розсіюється у вигляді теплової енергії. Це тепло й нагріває воду під товщею льоду, не даючи їй замерзнути. Проте, наголошують автори статті, цієї енергії повинно бути не надто багато, щоб товстий прошарок льоду над гіпотетичним океаном залишався цілісним.

Згідно з комп'ютерним моделюванням, енергії якраз достатньо, щоб нагрівати океан глибоко під поверхнею та забезпечувати існуванню кірки льоду, товщиною від 22,5 до 32 кілометрів. Саме така товщина льодяної поверхні забезпечує відсутність тріщин, а наявність океану рідкої води дозволяє пояснити аномалії лібрації. Звісно, для підтвердження теорії необхідні подальші дослідження та, в ідеалі, – апарат на орбіті навколо Сатурна.