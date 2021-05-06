Зірки "Володаря перснів" запустять подкаст про трилогію

Домінік Монаган і Біллі Бойд, які зіграли хоббітів Меррі і Піппіна у трилогії Пітера Джексона "Володар перснів", запускають подкаст під назвою The Friendship Onion (Цибуля дружби). Він буде присвячений фільмам та загалом фантастичному світу Дж. Р. Р. Толкіна, автора книг, які лягли в основу фільмів.

В рамках The Friendship Onion будуть розповідати історії зі зйомок, спілкуватися з шанувальниками в прямому ефірі і перевіряти їх знання всесвіту "Володаря перснів". Також будуть запрошувати знаменитостей, у тому числі інших зірок трилогії.

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Коли чекати

Актори вже створили окремий канал на YouTube, де з 18 травня почнуть випускати по одному випуску в тиждень. Але це не єдиний майданчик, де можна буде послухати подкаст. Заявлені й інші популярні платформи, в тому числі й Spotify.

За контрактом я повинен дати позитивний коментар щодо подкасту, який Біллі та я робимо разом. І це дуже непросто, оскільки він викрав мене і тримає в заручниках, вимагаючи 44 банани, як викуп. Будь ласка, надішліть банани,

– жартома коментує Домінік Монаган, виконавець ролі Меррі.

Біллі Бойд зазначив, що Монагана довелося "трохи повмовляти" для участі в подкасті, але в підсумку той погодився і впевнений, що шоу буде приголомшливим.

Дивіться коротку презентацію подкасту: відео