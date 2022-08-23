Вчені зробили важливий крок до розгадки таємниці формування зір

Завдяки високодетальній 3D-симуляції вчені, ймовірно, розгадали таємницю встановлення маси зірок. Виявилося, що цей процес може регулюватися самостійно в процесі формування зорі.

Чому це справді важливе відкриття

Вивчення процесу регулювання маси зорі може допомогти нарешті розгадати таємницю того, чому зірки, які народжуються в радикально різних умовах у Всесвіті протягом мільярдів років, мають однакову масу. Ця головоломка десятиліттями бентежила вчених.

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Моделювання є результатом проекту STARFORGE, який було засновано астрофізиками з низки установ. Висновки були виявлені в 3D-симуляції зореутворення з найвищою роздільною здатністю, яка коли-небудь створювалася. Вона показала, що народження зірок є процесом, який регулюється самостійно зі зворотним зв’язком від зірок – саме це визначає діапазони мас.

Окрім допомоги астрофізикам у моделюванні розподілу маси зірок – також відомого як початкова функція маси (IMF) – ці відкриття можуть мати важливі наслідки для розуміння життєвих процесів зірок та еволюції галактик.

Розуміння початкової функції зоряної маси є такою важливою проблемою, тому що вона впливає на астрофізику в усіх напрямках – від найближчих планет до далеких галактик. Це тому, що зірки мають відносно просту ДНК. Якщо ви знаєте масу зірки, ви знаєте більшість речей про зірку: скільки світла вона випромінює, скільки проживе та що з нею станеться, коли вона помре,

– сказав астроном Клод-Андре Фоше-Жігер.

Дослідник також додав, що розподіл зоряних мас має вирішальне значення для розуміння того, чи планети, які обертаються навколо зірок, потенційно можуть підтримувати життя, а також як виглядають далекі галактики.

Як народжуються зорі

Зірки народжуються в областях космосу, заповнених гігантськими холодними хмарами газу та пилу (так звана зоряна колиска), коли гравітація викликає утворення щільних згустків матеріалу. Під дією гравітаційних сил матерія в цих згустках падає всередину, вона стикається, виробляючи тепло, яке допомагає народити нову зорю, або "протозорю".

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Ці протозорі оточені дисками пилу й газу, що обертаються, і такий диск здатний утворювати планети, як це сталося в нашій Сонячній системі приблизно 4,6 мільярда років тому. Чи можуть планети, які утворюють цей протопланетний диск, підтримувати життя, частково залежить від маси їхньої батьківської зорі.

Це означає, що утворення зірок і наше розуміння цього є ключовими для з’ясування того, чи може життя існувати деінде у Всесвіті та де слід зосередити цей пошук у майбутньому.