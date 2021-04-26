Зважаючи на свій розмір та температуру Бетельгейзе може бути ідеальним місцем для пошуку аксіонів, вважають вчені. Ці гіпотетичні частинки масою в одну мільйонну або мільярдну електрона, ідеальні кандидати на темну матерію, загадкову субстанцію, маса якої набагато перевищує масу звичайної матерії, але яку наука все ще не може визначити.

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Темна матерія та аксіони

Здавалося б, будучи темною матерією, аксіони не повинні випромінювати світло. Однак за деякими теоріями є невелика ймовірність, що фотони можуть ставати аксіонами у присутності сильного магнітного поля. Якраз такого, яким є центр зірки Бетельгейзе масою, що у 20 разів перевищує Сонце. Вона може бути так званою "фабрикою аксионів".

Якщо аксіони дійсно виникають в таких умовах, вони повинні мати можливість вириватися назовні і у великій кількості поширюватися всюди. Взаємодіючи з магнітним полем галактики Чумацький Шлях, ці частинки можуть перетворюватися назад в фотони рентгенівського випромінювання електромагнітного спектра.

Чому Бетельгейзе може бути кузнею аксіонів

Будучи старою зіркою, Бетельгейзе перебуває на тій стадії існування, коли вона випромінює не так багато рентгенівських променів, так що будь-які промені цього спектру можуть свідчити про присутність аксіонів.

Довідка. Бетельгейзе – яскрава зірка у сузір'ї Оріона, що знаходиться доволі близько від нас ( у космологічному масштабі) на відстані 520 світлових років. Минулого року вчені всього світу спостерігали за тим, як змінюється яскравість зірки, що навело деяких з них на думку, що ця зірка ось-ось стане надновою.

Вчені з MIT використовували космічну обсерваторію NuSTAR для пошуку рентгенівських сигнатур, проте не виявили нічого, що виходило б за рамки звичайних астрофізичних процесів. Це не означає, що гіпотеза не вірна. Але, як повідомили дослідники на конгресі Американського фізичного товариства, фотони й аксіони як мінімум у три рази рідше взаємодіють один з одним, ніж вважалося раніше.

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Дослідження аксіонів та темної матерії

Навіть якби астрономи побачили незвичайну кількість рентгенівських променів від Бетельгейзе, це не означало б неодмінно, що аксіони дійсно існують. Вченим все ще довелося б виключити безліч інших пояснень, перш ніж вони змогли б визнати в них темну матерію.

Вчені з Данії наділили темну матерію незвичайними магнітними властивостями. У такому вигляді вона пояснює розширення Всесвіту і при цьому не вимагає існування темної енергії.