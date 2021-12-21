Слід знати, що земна вісь має певний нахил осі обертання – це кут між цією віссю та уявною лінією, яка перпендикулярна до площини орбіти. Саме цей нахил та рух орбітою "забезпечують" нам сонцестояння та рівнодення. Тому пам'ятайте, що сонцестояння (літнє та зимове) – це момент часу, коли Земля опиняється на такій точці орбіти, коли нахил земної осі максимальний у напрямку до Сонця.

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Візуалізація позиції Землі на орбіті в моменти сонцестоянь та рівнодень / Фото Wikipedia

Детальніше про зимове сонцестояння 21 грудня 2021 року

Якщо коротше, то під час, наприклад, зимового сонцестояння Сонце підніметься на мінімальну висоту над горизонтом, а ніч буде найдовша у році. Відповідно, день буде найкоротшим та всього триватиме близько восьми годин.

Зверніть увагу! Під час аналогічного літнього сонцестояння усе навпаки – Сонце підніметься на максимальну висоту над горизонтом у році, а день буде найшовдовшим. Відповідно, ніч буде найкоротша в році.

Після зимового сонцестояння 21 грудня 2021 року Земля продовжить рухатися орбітою, як і мільярди років до цього, до так званого весняного рівнодення (їх теж буває два в році: весняне та осіннє) – тоді, як зрозуміло з назви, тривалість дня та ночі практично однакова.

Який вплив на людей матиме зимове сонцестояння

Ніякий. Люди здавна поклонялися Сонцю, Місяцю і майже всьому, що не могли зрозуміти. Проте слід пам'ятати, що астрологія – це минуле, коли люди намагалися незрозумілим речам знайти пояснення. Тому пам'ятайте, що сонцестояння, рівнодення, "парад планет", на навіть те, що з 22 грудня Сонце буде розташовано у сузір'ї Козерога – усе це ніяк не впливає на людство.