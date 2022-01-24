Заявляють, що незвичайні види пластику володіють "безпрецедентними" характеристиками. Команда вже подала заявку на патент і тепер шукає партнерів для подальшої монетизації розробки.

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Що відомо

Базою виступили дві речовини зі стійкими атомними кільцями – ізоідід та ізоманід.

Обидві ці сполуки виготовлені з цукрових спиртів.

Полімер на основі ізоідіду відрізнявся плавкістю звичайного пластику і міцністю високоякісних технічних пластмас.

Полімер з ізоманіду мав схожу твердість і ударну в'язкість, але також демонстрував еластичність, що дозволяє відновлюватися після деформації.

Ці властивості збереглися і після подрібнення і термічної обробки.

За допомогою стереохімічного моделювання дослідники протестували, яким чином розташування атомів у просторі корелює з характеристиками матеріалу. Далі вони створили пластмаси з обох полімерів, отримавши можливість незалежно налаштовувати їх властивості та швидкість розкладання.

Хімічна подібність полімерів означає, що, на відміну від багатьох сучасних звичайних пластмас, їх можна змішувати разом, щоб отримати матеріали з покращеними властивостями.

Здатність змішувати ці полімери задля створення корисних матеріалів дає явну перевагу при переробленні, якому часто доводиться мати справу зі змішаними пластмасами,

– каже доктор Джош Бурч з хімічної школи Бірмінгема, співавтор дослідження.

Надалі розробники планують попрацювати над зниженням витрат на виробництво і досліджувати вплив нових видів пластику на навколишнє середовище. У перспективі ці матеріали можуть замінити пластмаси з нафтопродуктів, які розкладаються століттями.